Manzur afirmó que el peronismo ‘empieza a recuperar su esencia de generar igualdad e inclusión’

El jefe de Gabinete de Ministros Juan Manzur, afirmó el viernes que el peronismo «empieza a recuperar su esencia» que pasa por «generar igualdad e inclusión» y propuso «volver a hablar sobre movilidad social ascendente«, al participar junto al canciller Santiago Cafiero del lanzamiento del Plan de Formación y Capacitación 2022 «La Organización vence al tiempo» que se realizó en la sede del Partido Justicialista (PJ) de Tucumán.

«Tenemos que volver a hablar de la movilidad social ascendente. ¿Qué es? Lo que todos buscaban, que los hijos sean mejores que los padres y eso es lo que tiene que recuperar el peronismo definitivamente para la Argentina. Estamos empezando a recuperar la esencia misma de nuestro espacio político, a generar equidad e inclusión, a trabajar por los más pobres, que todas las criaturas vayan a la escuela, que los hospitales funcionen«, señaló Manzur según consignó un comunicado partidario.

Al exponer en este encuentro en calidad de vicepresidente del PJ, Manzur estuvo acompañado -además de Cafiero- por el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, entre otros dirigentes y miembros del gabinete nacional.

«Estamos empezando a recuperar el trabajo de a poco, ¿Tenemos dificultades? Sí, son muchas. Pero tenemos claro hacia dónde vamos. En estos momentos que estamos viviendo hay que volver a lo que somos nosotros, a nuestros principios, a nuestros orígenes. En estos momentos de turbulencia es donde tiene que surgir este fueguito sagrado que es el que todos tenemos. Acá está la dirigencia, esto es lo que somos y lo que tenemos que cuidar y proyectar hacia adelante”, finalizó Manzur.

Por su parte, Cafiero afirmó que «necesitamos encontrarnos, respetar la opinión del otro compañero«, y pidió «no ser sectarios para evitar» un eventual retorno al Gobierno de Mauricio Macri.

“No se puede ser un buen peronista si se renuncia a la esperanza. Trabajemos con inteligencia si no queremos que vuelvan (los políticos de Juntos por el Cambio). Mejoremos más nuestra gestión. Acompañemos al Presidente. Sin medias tintas. Acá no sirve la media tinta, esto es el peronismo”, remarcó.

En tanto, la diputada del Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz llamó a “acompañar la enorme participación democrática del fortalecimiento del Partido Justicialista”, y en esa línea destacó el rol de la estructura partidaria nacional para “sostener la gestión de Alberto Fernández en cada uno de los territorios”.

“Además de las tareas que tenemos como dirigentes, en mi caso de la provincia de Buenos Aires, nos hemos propuesto acompañar la enorme participación democrática del fortalecimiento de nuestro partido”, subrayó Tolosa Paz.

También participaron del acto, la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Cecilia Gómez Mirada; y el titular del Enohsa, Enrique Cresto.

Además, el presidente subrogante de la Legislatura y actual vicegobernador en ejercicio de la provincia, Sergio Mansilla; la ministra de Gobierno y Justicia de Tucumán, Carolina Vargas Aignasse; los senadores nacionales Pablo Yedlin y Sandra Mendoza; y los diputados nacionales por Tucumán, Mario Leito y Rossana Chahla, entre otros.