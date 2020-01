Mar del Plata: Por cuarto día consecutivo, continua el paro de maleteros en la terminal

Los maleteros de la ciudad de Mar del Plata, continúan bloqueando por cuarto día consecutivo el acceso a la estación de colectivos, exigiendo la regularización laboral de más de 30 trabajadores.

El secretario adjunto de la CTA Autónoma, Carlos Amodey, reiteró esta mañana que van a “continuar y acompañar a los compañeros hasta que los empresarios o la concesionaria asuman sus responsabilidades y blanqueen a estos trabajadores”.

Este malestar lleva a que los pasajeros de micros de larga y media distancia deban subir y bajar a más de cien metros de distancia de la terminal (unas 3 cuadras).

Sin embargo, Amodey, no dudó en detallar las circunstancias por las cuales atraviesan los maleteros día a día: “Ellos viven de las propinas de los pasajeros, no tienen sueldo, no están registrados. Queremos la intervención de los ministerios de Transporte y Trabajo para que controlen y verifiquen lo que sucede acá y encontrar una solución”,

El gremialista recordó que “el conflicto comenzó el año pasado” y les prometieron que “lo iban a solucionar”, pero durante todo 2019 fueron a “ocho reuniones al Ministerio de Trabajo y si no faltaba la concesionaria, faltaban los empresarios”.

El paro será por tiempo indeterminado, “esperamos una respuesta del ministerio de Transporte y de Trabajo de la Nación” expresó el secretario de Cta.

