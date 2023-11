Marangoni: “El que tiene los méritos para ser rival de Milei es Kicillof”

El licenciado en ciencias políticas, Gustavo Marangoni, se refirió al posible gabinete del presidente electo, “Patricia Bullrich, Mauricio Macri y otros dirigentes del PRO, le dieron su apoyo a Milei para que Sergio Massa no tenga la presidencia, pero también porque quieren participar del gobierno”, observó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo Marangoni es un analista político socio de la consultora M&R. Es licenciado en ciencias políticas graduado en la Universidad de El Salvador; tiene un posgrado en economía y comercio exterior, un máster en relaciones internacionales y un doctorado en ciencias políticas en la UCA. Fue presidente del banco provincia entre 2011 y 2015.

Nuria Am: ¿Cómo estás viviendo los primeros días de Javier Milei?

La política aparece siempre. Estamos viendo un giro pragmático para ampliar la base de sustentación del Gobierno. Algunos pueden reparar en las desprolijidades y tendrán toda la razón del mundo, pero lo cierto es que estamos presenciado lo que es la traducción de lo que ha sucedido entre la primera y segunda vuelta. Patricia Bullrich, Mauricio Macri y otros dirigentes del PRO le dieron su apoyo a Milei para que Sergio Massa no tenga la presidencia, pero también porque quieren participar del gobierno. De hecho, si todo lo que los periodistas han comunicado se traduce, veremos las dos áreas centrales para la gente, que son economía y seguridad, en manos del PRO

NA: ¿Sentís que el gran ganador en el armado es Macri?

Creo que ha pedido dos lugares que son muy centrales, no solo para los analistas y los periodistas, sino para la sociedad. Luis Caputo y Patricia Bullrich estarán en el centro de la economía y la seguridad, para bien o para mal y con todo lo que implica hacerse cargo de esos sectores.

Alejandro Gomel: ¿Creés que es una exageración pensar que va a ser un co-gobierno?

Macri ya está metido, eso es objetivo. Hay otras áreas también, me parece que Schiaretti está con el tema del ANSES y la secretaría de Transporte, está cediendo lugares que son relevantes.

Conforme a cómo se va armando el nuevo gobierno y a lo que estamos viendo, los mercados lo toman como lo que es, el tema de la dolarización pasará para más adelante.

AG: Schiaretti tenía un acuerdo casi cerrado con Larreta y, a la vuelta del camino, Patricia Bullrich termina en el mismo gabinete que la gente de Schiaretti…

Las coyunturas de la política combinadas con la habilidad te pueden hacer rendir un 6,5%. Así como cuando una empresa tiene el 3% y los que tienen mucho más necesitan de ese 3% para equilibrar la balanza.

Estamos mirando siempre las cabezas de los ministerios, pero debajo de estas está el cuello, las secretarías, las subsecretarías, las direcciones, los bancos, el fideicomiso, etc.

AG: Massa era socio minoritario y terminó teniendo casi todo el poder…

La habilidad de la política es hacer rendir lo que uno tiene de la máxima manera posible. En su momento Massa le sacó el jugo y uno ahora ve como Schiaretti, Mauricio Macri y Patricia Bullrich fueron derrotados en la última instancia de la política y ahora están en un lugar más que expectable.

La rivalidad con Kicillof

NA: ¿Crees que Milei va a buscar a las demás provincias como hizo con Schiaretti?

No puedo decir con qué provincias va a prosperar, pero con la que seguro no lo va a hacer es Buenos Aires. Hay que tener en cuenta un hecho concreto, la provincia de Buenos Aires, a lo largo de los 4 años de gobierno, recibió una enorme cantidad de recursos, me parece que eso se termina.

NA: Un gobernador me decía ayer que las provincias más preocupadas son aquellas que reciben recursos discrecionales por fuera de la coparticipación…

Todo lo que ha recibido la provincia de Bueno Aires le ha permitido manejarse con holgura, y ahora, en un contexto de ajuste y en donde podés vincular lo material con las narrativas políticas, te diría que el que tiene todos los méritos para ser el rival de Milei es Kicillof.

AG: ¿Cómo crees que va a ser esa convivencia entre Kicillof y Milei?

La convivencia entre los gobernadores y el presidente es tan vieja como la historia de la Argentina. Muchas veces compiten siendo del mismo signo político, imaginate cuando no lo son. Creo que allí va a haber un elemento que todos vamos a tener que seguir muy de cerca, porque nos va a dar claves para lo político y para lo económico.

El armado en CABA

NA: Roberto García Moritan va a ser ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Otro tema importante es cómo va armando el jefe de Gobierno de CABA su gabinete. ¿Será más fácil la convivencia del gobernador de CABA con Milei que la del gobernador de PBA?

Absolutamente. Quien conduce el destino de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre es Jorge Macri, sin coparticipar a los radicales como lo hacía Horacio Rodríguez Larreta, así que es mucho más factible encontrar ahí incentivos a la cooperación con la administración nacional que con la competencia.

Los gobernadores hoy están preocupados por dos temas, la obra pública y lo que tiene que ver con el reclamo que estuvieron haciendo los últimos días, que tenían que ver con la devolución de la parte del IVA y las ganancias que perdían por las medidas adoptadas por Sergio Massa.

Perspectivas sociales con el nuevo Gobierno

AG: ¿Cómo ves la conflictividad social? ¿Qué crees que va a pasar cuando empiezan los reclamos?

No quiero entrar en qué está bien o qué está mal. Si alguien propone la privatización de ejes públicos, es lógico que los sindicatos que representan a los trabajadores se van a movilizar y van a protestar. Sería imprudente decir quiénes van a ser los otros afectados, pero si se plantea pasar de 3 puntos de déficit a 0, o a superávit fiscal, se va a tener que hacer un ajuste muy importante, y después tenemos que ver la letra chica, porque se habla de equilibrio presupuestal y estamos todos de acuerdo, pero cuando llega el momento de la realidad uno está de acuerdo si no le toca.

AG: ¿Qué quiere decir Milei cuando habla de que el ajuste lo va apagar la política? ¿Alcanza con los gastos de la política para hacer el ajuste que plantean?

No alcanza. Es un artefacto declarativo en época de campaña, pero de ninguna manera se puede pensar que alcanza reduciendo los ministerios, porque en todo caso ahí eliminas ministros y secretarios del Estado, pero no las plantas permanentes. El funcionamiento del Estado tiene mucha tela para cortar mediante ineficiencia y otros tipos de bases, pero está lejos de que con eso alcance para poder llegar al propósito buscado.

Es obvio, Milei aprendió de política, sabe lo que es. Milei nos dice lo que nos decía nuestra madre cuando nos llevaba a vacunar, “quedate tranquilo, no te va a doler”, pero una vez que estás frente a la jeringa ya es tarde.

NA: ¿Crees que sigue habiendo kirchnerismo o coincidís con los que dan por terminada esa etapa?

En el peronismo las victorias ordenan y las derrotas desordenan. Si Sergio Massa hubiese ganado no me cabe ninguna duda de que nacía el massismo el 10 de diciembre a la mañana, pero no ganó.

El peronismo va a entrar en un estado de deliberación, de mucha discusión, junto a muchas estrategias para sentarse frente al Gobierno. Algunos, obligados por las circunstancias, eligieron la resistencia con aguante, otros elegirán esperar, y solamente un curso muy conflictivo de los acontecimientos podría unificarlo.

Está claro que Alberto Fernández no está en condiciones de ser líder del peronismo, por lo tanto, habrá que decidir quién es el presidente del partido justicialista. Es obvio que, por ese corte que señalamos del interior de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo va a seguir existiendo, porque la construcción discursiva del Gobierno le da un tono para poder oponerse. Estábamos describiendo que lo va a hacer con muchos menos recursos, con más urgencia. Una cosa es tener una narrativa progresista con recursos y otra sin recursos.

NA: ¿El lugar de la primera minoría quien la va a ocupar?

Es un gran interrogante para el que no tengo una gran respuesta. Milei tiene 37 diputados de 257, Macri y Ritondo le pueden acercar 40 más, suponiendo un total de 80, más los que podrían arrimarle los pequeños bloques que están dando vuelta, con un total de 100, lejos de los 129 que se requieren para el quórum y menos que el bloque de Unión por la Patria, si es que continúa unido.

Me imagino que, si se sigue teniendo la experiencia de Mauricio Macri en su presidencia y sus declaraciones de los últimos años, La Libertad Avanza va a tratar de avanzar rápidamente sin gradualismo. El Macri presidente era un Macri gradualista y el Macri versión 2023, dado el tamaño de la crisis, tiene que arrancar con todo.

AG: ¿Además de Kicillof que otro nombre pesado queda del kirchnerismo?

Veo a Kicillof enfocado en organizar PBA, pero no sé si podrá extender su influencia al resto del país, eso depende a como le vaya al Gobierno Nacional. Si al Gobierno Nacional le va mal, las posibilidades de Kicillof crecen, si le va bien, disminuyen.

Es difícil hablar de figuras, hace rato que en el peronismo los gobernadores se quedan en casa, no buscan proyectarse a nivel nacional. De hecho, ningún gobernador buscó la presidencia. Maquiavelo decía que la fortuna es mujer y se va con los valientes, habrá que ver quiénes son los valientes que encaran un proceso para construir un liderazgo. Me parece que los primeros meses, más que buscar el liderazgo, será esperar y ver.

NA: Para que Milei pueda avanzar va a tener que tener el apoyo del Congreso, de parte de las empresas, de los sindicatos, de la gente, ¿cómo ves eso?

Lo primero que va a tener que cuestionar es su vínculo con la opinión pública. Es obvio que no va a estabilizar la economía en tres meses, entonces, lo tiene que compensar mediante otra cosa, seguridad, transparencia, gestualidad.

Va a tener que hacer una suerte de efecto corrido en cuanto a comunicación y explicación de por qué las medidas alumbrarán una situación mejor para el país. Me parece que el modo de construcción de él va a ser de afuera hacia dentro. Todos los factores del poder respetan los índices de popularidad de un gobernante, más allá de cualquier ideología. Cuando Cristina ganó con el 54%, los que no la querían susurraban, no gritaban, cuando estaba por debajo del 40% se animaban. Si Milei mantienen un orden de popularidad del 60% se va a pensar dos veces antes de criticarlo. Si eso no llega a suceder, no queda otra que ponerse del lado de “lajente”, escrito todo junto y con “j”, que no es un concepto sociológico sino comunicacional.

