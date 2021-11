Maratónica reunión entre Argentina y el FMI en Roma

Lo importante del encuentro podría dividirse en dos registros, si bien hay más. Por un lado, son varias las reuniones que vienen realizándose, lo que evidencia algunos contratiempos en el calendario que había pensado el Gobierno para esta época del año y con la finalidad de avanzar en un acuerdo para consensuar el repago de los u$s45.000 millones que se le adeudan al FMI.

GUZMAN Y KOZACK.jpg Ministerio de Economía.

Sin ir más lejos, el propio Guzmán ya se reunió con Kozack el último viernes, una vez concluido el cónclave entre el presidente Alberto Fernández y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Y también se habían reunido hace solamente algunas semanas, también en Roma. A esa secuencia hay que sumarle las declaraciones del presidente Alberto Fernández, ayer, en Edimburgo, en las horas previas a su primera participación en la Cumbre del Clima COP26 que se lleva adelante en la ciudad de Glasgow. Fernández habló con los medios presentes que lo acompañan en su gira una vez arribado al hotel Double Tree Hilton, dijo que “el proceso de negociación está”.

“Martín y Béliz se quedaron en Roma con el equipo. Yo creo que lo que tuvo mucho sentido para Argentina es que vinimos aquí para plantear lo que está pasando en nuestra parte del mundo. El mundo de la pospandemia es un mundo sufrido. Donde hay muchos países endeudados. Donde hay muchos países en crisis”, completó.

Cuando Ámbito le preguntó al presidente Fernández por su último encuentro con Kristalina Georgieva, dijo: “La negociación va avanzando con las dificultades que la negociación supone. Hay muchos intereses en pugna. Hay un mundo financiero que ha demostrado un fracaso y que se resiste a cambiar y a aceptar la crisis que ha generado. La cena fue buena. Fue una buena reunión. Nos dijimos francamente las cosas, ratificamos nuestro deseo de cumplir los compromisos, pero no a costa de postergar a la gente”. Este periodista le repreguntó qué significaba una “buena” reunión. “Fue fructífera”, afirmó el Presidente, y continuó: “Buscamos mecanismos para seguir avanzando y encontrar puntos de acuerdo. Hablamos de los sobrecargos, me dijo que estaba previsto que se analice en diciembre. Me voy satisfecho. Con la premura de buscar una solución, se quedaron los equipos del Fondo con Martín y Beliz a la cabeza”.

Otro de los puntos es que el encuentro no solamente parece tener un carácter técnico, sino haberse sumado un componente político. La participación de Beliz y Okamoto podría ser relevante en este aspecto al margen de la definición del propio Fernández que ayer explicó que “es evidente que Argentina no puede pagar 19 mil millones de dólares el año que viene, estamos trabajando para que podamos lograr un acuerdo que sea sostenible. Que no se postergue el desarrollo y no se nos imponga un plan que socialmente cueste y que se pueda cumplir en el tiempo. Está claro que lo que firmó Macri es imposible de cumplir y está claro que fue un acuerdo de un plan que propuso el Fondo y que en la primera revisión se demostró su fracaso”.