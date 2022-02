Maravilla Martínez a los 47 asegura que quiere pelear por el título mundial

En una entrevista al portal de Clarín, el púgil confesó que hace una década el reconocimiento de la gente fue un dolor de cabeza: “Por momentos, la explosión mediática fue durísima, insoportable. Cuando estaba acá, quería volver a mi Madrid porque allá tengo mi anonimato, llevo una vida de lo más normal y tranquila”.

Sobre sus nuevos pasos en la profesión, señaló que «lo veo como una carrera nueva porque realmente lo es. Otro es mi cuerpo, otra es mi mente, otro es mi pensar con respecto a lo boxístico. Miro más hacia adentro que hacia atrás o hacia adelante y trato de vivir en presente. Estoy disfrutando el presente de una manera maravillosa, como jamás lo había hecho en los 19 años de mi carrera anterior».

Este regreso tuvo su primer mojón el 21 de agosto de 2020, cuando el ex campeón mundial superwélter y mediano derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto al español José Miguel Fandiño en Torrelavega. Le siguieron los triunfos ante el finlandés Jussi Koivula y el británico Brian Rose. El último reto, hasta el momento, fue la victoria ante otro británico, Macaulay McGowan, a quien superó por puntos después de derribarlo dos veces en una convincente actuación.

Sin plantearse un descanso, Martínez anunció que «pienso volver a entrenarme en una semana. En cada sitio al que vaya me tomaré mi tiempo para entrenarme y así no perder mi estado físico. Estaré en contacto permanente con David Navarro, mi preparador. Siempre que pueda hacer boxeo, lo haré, pero lo importante es no perder esta condición física. Trataré de programar un combate para los últimos 10 días de mayo o los primeros de junio y otro para fines de septiembre o principios de octubre. A partir de ahí, apuntaré todo a los campeones del mundo».

En el listado publicado el 31 de enero, Martínez aparece cuarto en el ranking de la división mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, que reconoce como supercampeón al japonés Ryota Murata y como campeón regular al cubano Erislandy Lara, y que contempla como retador obligatorio al británico Chris Eubank Jr (hijo del notable campeón mediano y supermediano de la década de 1990), quien hasta agosto era considerado monarca interino.

Para fines de marzo o principios de abril está contemplado un duelo de unificación entre Murata y el kazajo Gennady Golovkin, campeón de la Federación Internacional de Boxeo. En tanto, el estadounidense Jermall Charlo es el dueño del cinturón de las 160 libras del Consejo Mundial de Boxeo y el otro estadounidense, Demetrius Andrade, del de la Organización Mundial de Boxeo.

“Tengo que tenerlos en la mira. Todos son una posibilidad”, avisa Maravilla, sin fijarse en sus veteranos 47 años.