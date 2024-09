Marcelo Gioffré: «Han contratado a un cúmulo de lúmpenes para atacar a la sociedad civil»

En un posteo reciente en su cuenta de X, Gioffré llamó a Javier Milei y a Victoria Villarruel a dejar de lado sus traumas de la infancia para evitar “usar toda la Argentina como un joystick”. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), el autor declaró que “ese bullying que le hacían es el mismo que le hace a los periodistas, a cantantes y a la gente”. Además, afirmó que el Gobierno “ahoga” a sectores como la educación o la salud sin un objetivo específico. «No sólo no hay un plan en economía, sino que tampoco hay uno en educación y en energía», agregó.

Marcelo Gioffré es escritor, abogado, autor de las novelas “El amor sigue sin nosotros” y “Mancha venenosa” y co autor, junto a Juan José Sebreli de los ensayos “Desobediencia civil” y “Conversaciones irreverentes”. Como periodista, publicó artículos en medios como Perfil.

Me gustaría que pudieras compartir este tema de usar a la Argentina “como un joystick” y tu columna sobre la política de Estado en el sadismo y la crueldad publicada en La Nación.

Ese posteo fue producto de la disputa entre Villarruel y Milei por las Malvinas, y lo extendí al caso de Milei. Las experiencias personales forman parte del ser humano y cuando uno llega al Gobierno, eso lo lleva. Ahora, uno tiene que gobernar para todo el mundo, no puede gobernar en función de los traumas que ha tenido en la vida.

En el caso de Villarruel, evidentemente el tema del padre participando en las Malvinas es algo que para ella es decisivo, pero no lo puede propagar a su actividad en el Estado. En el caso de Milei, evidentemente le pasa eso con lo que él mismo ha contado, de que el padre le pegaba, la hermana lo defendía y la madre actuaba como cómplice.

Ese bullying que le hacían es el mismo que le hace a los periodistas, a cantantes y a la gente, cambiando los nombres y burlándose. Es el sadismo del cual hablaba en la nota de La Nación, comparándolo con aquel famoso cuento de Osvaldo Lamborghini, El niño proletario.

¿De qué se trata el cuento?

Lamborghini escribió ese cuento en la época de Onganía. En ese momento había mucha censura, y no lo publicó. Recién se publicó en 1973. Es un cuento en el cual hay tres chicos de clase media y un niño proletario. En aquella época a la escuela iba la clase media y la clase proletaria, y todavía la escuela pública era eficiente.

El niño proletario vendía diarios, y hasta la maestra le cambiaba el apellido: se llamaba Stropani y le decía Estropeado. Para burlarse de él, los tres niños de clase media lo sodomizan y lo tajean hasta llevarlo a la muerte asfixiándolo con un alambre.

Para el escritor, la conducta del Presidente luego de vetar el aumento a los jubilados demostró que la decisión no fue por “la restricción presupuestaria”, sino para aplicar “un castigo».

Me llamó la atención el tratamiento de Milei con el tema de los jubilados. Una cosa es decir que hay restricciones presupuestarias, y otra cosa es filmarse firmando el veto, casi sonriendo, con una campera de cuero. Por ejemplo, personas cercanas al Gobierno dijeron en redes que era la generación que votó mal. Es decir, ya no era la restricción presupuestaria, sino un castigo.

Me parece que todo esto configura una idea de sadismo y de mortificación innecesaria, y no sólo se dio con el tema de los jubilados. Puede ser que hubiera que reemplazar el Salón de las Mujeres en la Casa de Gobierno, ¿pero hacerlo justo el Día de la Mujer? ¿Por qué ese tipo de provocaciones?

Ni hablar del Gordo Dan. Han contratado a un cúmulo de lúmpenes para atacar a la sociedad civil. Parece que son una estudiantina y no un gobierno.

Mencionas que en el cuento de Lamborghini, el niño proletario, que trabajaba, no es atacado por tomar decisiones equivocadas, sino que simplemente nació en un lugar sin posibilidades. Si alguien eligiera mal, no se le debería faltar el respeto.

No, faltarle el respeto no. El libro Identity de Fukuyama empieza con la anécdota de cómo comienza la primavera árabe, cuando a un muchacho que vendía en la calle le quemaron el carrito. Hasta ahí, se la bancó. El problema fue cuando fue a la municipalidad del pueblo y no lo quisieron escuchar. Es decir, no había en el Estado capacidad de escucha respecto del pobre, que probablemente había tomado malas decisiones.

El tema de “tomar malas decisiones” es una vieja discusión de la filosofía política. De un lado están los liberales más ortodoxos, que están en La llamada de la tribu de Vargas Llosa, y son los que dirían que basta la igualdad ante la ley.

Del otro lado, hay una cantidad de filósofos como Fukuyama y muchos de Harvard, como Dworkin, que sostienen “el igualitarismo de la suerte”. Es decir, en una sociedad en donde existe la herencia, y eso es necesario para que la gente siga generando bienes, es necesario igualar la base. La pregunta es hasta dónde tiene que igualar la base para que no se inhiban los estímulos.

Dworkin, por ejemplo, dice que hay que distinguir entre quien tomó malas decisiones y quien tuvo mala suerte, como quien nació en una villa, se le prendió fuego la casa o vivió un territorio. En este segundo caso, quedan totalmente despejadas las dudas y en este caso, el Estado sí tiene que intervenir. En esto, Milei no está de acuerdo. El cree que basta la igualdad ante la ley. ¿Qué culpa tiene un chico que nació en una villa? Si no le dan una educación pública adecuada, queda condenado para toda la vida a terminar siendo como el niño proletario.

El Estado tiene que hacer algo. El punto neurálgico es la educación pública y la salud pública adecuada. En el caso de la mala suerte, no hay ninguna duda de que el Estado tenga que intervenir.

El libro que publicaron con Sebreli, Desobediencia civil, plantea el derecho a la desobediencia. Lo escribe en otra época, que fue la del kirchnerismo. ¿Qué aplicación podría tener hoy?

La desobediencia civil tiene aplicación siempre. Cuando nació la idea en el siglo XIX, en ese caso era una rebelión fiscal. Se estaba librando una guerra entre Estados Unidos y México, y Thoreau, que construyó sus casas sobre un terreno que le donó Emerson, decía que no iba a pagar impuestos para financiar una guerra con México. Esto se aplica en muchos sentidos.

Rosa Parks lo aplicó en el sur de Estados Unidos cuando se negó a brindarle su asiento en el colectivo a los blancos. Podríamos extenderlo hasta al caso de la objeción de conciencia de Muhammad Ali, cuando se negó a ir a pelear a Vietnam.

En el caso actual de la Argentina, se ahoga a la educación pública, y a otros sectores, sin un plan específico. En el caso de Milei, sólo hay recursos narrativos bastante limitados, como el de decir que Argentina fue el primero del mundo, cayó con el populismo y ahora viene la Restauración Conservadora. Ni Argentina fue el primer país, el populismo fue la consecuencia de una cantidad de cuestiones que el conservadurismo no logró hacer, ni esto es la Restauración Conservadora porque Milei está lejísimos de ser Roca.

Su segundo recurso es el de decir que le plantaron una inflación del 17.000%, lo que es falso porque es tomar un día de diciembre de 2023 y extenderlo. El tercero es decir que está haciendo todo bien en seguridad, inflación y desregulación. Lo que no dice es que es un improvisado y lo hace con tres prótesis que le vienen del PRO: Bullrich, Caputo y Sturzenegger.

No hay un plan. No sólo no hay un plan en economía, sino que tampoco hay uno en educación y en energía. Sólo parece haber un plan con el RIGI, para que vengan inversiones de más de 200.000 millones de dólares y que un nuevo corporativismo mundial empalme con el ya existente.

Si ves que los radicales votan con el Gobierno y que la CGT acuerda cierto grado de no conflictividad mientras se mantengan los beneficios de las organizaciones sindicales. ¿No habría un derecho de rebelión del ciudadano común para que tengan que intervenir los representantes, como los del Congreso?

En algún sentido, la marcha universitaria es una forma de desobediencia civil. Es lo que hacía Jane Fonda en la época de Trump cuando se ponía en las escalinatas del Capitolio con un vestido rojo.

Gioffré afirmó que la marcha universitaria “es una forma de desobediencia civil”.

La sociedad civil y los intelectuales deberían ir reaccionando en lo que los políticos no pueden reaccionar. Los políticos no pueden reaccionar porque todavía se mantiene alta la esperanza en mucha gente, si bien está cayendo su imagen. Todavía no se sienten legitimados para criticarlo de un modo decisivo. Pero la sociedad civil y los intelectuales, sí deberíamos hacerlo.

