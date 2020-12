Marcelo Pariente: “La ASiMM cambió la realidad del trabajador motociclista”

Los trabajadores motociclistas y mensajeros celebran su día este 29 de diciembre al cumplirse un nuevo aniversario de la jornada histórica donde se logró la normalización de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM). Fue durante una asamblea en 2008 poniendo fin a años de un gremio inactivo para comenzar a escribir una historia de lucha y reivindicación de los trabajadores de la actividad.

Aquel histórico lunes se eligió a la nueva conducción de la ASiMM consagrándose Marcelo Pariente como secretario general. El 24 de julio del año siguiente obtuvieron la personería gremial y el 28 de julio de 2010 el sindicato firmó el primer convenio colectivo de trabajo de la historia del sector.

Al cumplirse 12 años de la normalización y el inicio de una nueva etapa en el gremio, Pariente habló en exclusivo con Mundo Gremial para evaluar la actualidad de la actividad, trazar un balance y referirse al presente del movimiento obrero organizado.

– A 12 años de la normalización del gremio, en un nuevo 29 de diciembre, ¿qué balance hacés de la actividad de ASiMM?

– “En principio parece increíble que hayan pasado doce años de trabajo y que parezca tan poco y a su vez, de tanto que hemos hecho, que ha sido mucho. Es bueno recordar que nosotros comenzamos con nuestra organización sindical absolutamente de cero y al día de hoy ver la estructura que hemos creado y que defiende los derechos de los compañeros, nos parece impresionante. Por eso creemos que el balance es absolutamente positivo, sin embargo nuestra actividad ha sufrido una evolución tan grande, que lo hecho parece que hubiera sido poco.

Después de doce años de trabajo aún tenemos compañeros que siguen precarizados, si bien ahora contamos con todo este tiempo de experiencia que ayuda a ir resolviendo la problemática que surgió a raíz de la transformación de la actividad a manos de la tecnología entendemos que los compañeros necesitan mejorar la calidad de vida, y el balance es justamente, contar con la experiencia para pelear como corresponde para mejorar y cumplir con los objetivos que todavía nos quedan”.

-En el día de la celebración del trabajador motociclista, ¿cuál es la conquista que considerás más destacada?

– “Cuando tomamos la decisión en Asamblea de elegir el 29 de diciembre como el Día del Trabajador Motociclista después de un arduo debate que tuvimos entre los compañeros, y llegamos a la conclusión que sin duda era una conquista haber conseguido la creación del gremio. Para nosotros la conformación de la organización sindical generó un antes y un después en nuestra vida como trabajadores.

El 29 de diciembre fue un día muy especial donde logramos poner en marcha esta herramienta que nos permitió mejorar la calidad de vida de muchos compañeros. Por eso elegimos ese día. Porque cambió la realidad. Porque conseguimos la herramienta tan necesaria para poder tener dignidad, por eso es un día especial y lo festejamos como el día del trabajador motociclista. Es el día que fuimos reconocidos por el Estado y fuimos capaces de organizarnos, dejando atrás diferencias y comenzar un nuevo camino que iba en búsqueda de la dignidad de los compañeros”.

– ¿Qué opinión te merece que la ITF considere a ASiMM como caso testigo de la lucha contra las aplicaciones?

– “Para nosotros que una organización tan importante como la ITF considere a ASIMM como un caso testigo de la lucha contra las aplicaciones es muy importante. Tengamos en cuenta que la ITF representa a miles y miles de trabajadores del transporte a nivel mundial, y habernos reconocido y formar parte de la organización es para el sindicato algo muy importante. Cobra relevancia porque cuando un gremio tan joven y quizás no tan conocido como el nuestro, es tomado en cuenta eso significa que vamos por el camino correcto y por eso nos miran como caso testigo y es una forma de reconocer nuestra lucha”.

– ¿Cómo ve la actualidad del movimiento obrero organizado?”

“La actualidad del movimiento obrero organizado está pasando por una situación muy particular. En principio, nos ha tocado tener una situación complicada después de 4 años de gobierno neoliberal como el que finalizó hace un año, y que cerró más de 27 mil empresas en el país y que dejó a tantos trabajadores desempleados. El movimiento obrero se encuentra en una situación bastante delicada porque a esos años se le suma un año de pandemia. Eso derivó en que muchos compañeros no pudieron cobrar sus sueldos, otros directamente no pudieron salir a trabajar y la cantidad de desempleo es importantísima por lo que subrayo, la situación del movimiento obrero es muy delicada.

A su vez hay que tener en cuenta las diferencias existentes en la actualidad entre las organizaciones sindicales por lo que estamos obligados a madurar y saldar las diferencias para que junto a un gobierno nacional y popular salir a defender y recuperar ese protagonismo que tiene que tener el movimiento obrero.

Hoy más que nunca tenemos que ser absolutamente responsables del futuro de nuestros compañeros que están sin trabajo; el futuro de nuestro país, y por allí pasa la realidad de hoy en el movimiento obrero.

También es importante que se entienda la necesidad de actualizarse, que la transformación de la tecnología en el mundo del trabajo invita a los dirigentes sindicales a tener una mirada más amplia, a rápidamente adaptarse a estos enormes cambios que estamos sufriendo y es algo que se va a tener que hacer. Entonces, es una situación compleja pero creo que en el presente hay una nueva camada de dirigentes sindicales que están empezando a ocupar los lugares en las diferentes organizaciones sindicales que creo son el futuro de un movimiento obrero más amplio, con más conciencia de la etapa que le toca vivir y que va a saber encontrar el camino para poder solucionar los problemas; zanjar diferencias y encontrar la unidad que se necesita para estos tiempos. Espero que así sea”.