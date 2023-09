Marcó Del Pont brindó una charla sobre economía en la Feria del Libro de La Banda

La Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Dra. Mercedes Marcó Del Pont junto al Intendente Roger Nediani y el viceintendente Gabriel Santillán, compartieron una mesa panel donde hablaron sobre economía y los desafíos en 40 años de democracia.

Esta propuesta tuvo como moderador al Lic. Aníbal Albornoz y se desarrolló en la Sala 3 «Dr. Alfonso Nassif» del Cine Teatro Renzi, donde participaron diputados provinciales, funcionarios municipales, concejales y público en general.

En la oportunidad, la funcionaria nacional declaró: «Estoy muy maravillada con lo que han logrado y el contenido de la feria, porque es una feria que tiene una dimensión pequeña, pero con una densidad en términos temáticos y sobre todo vinculado a todos los frentes de la cultura, de la identidad propia de Santiago del Estero, pero también con una protección nacional y muy atractiva para los jóvenes”.

“Todo esto es muy importante ya que la feria ha sido planteada con una visión muy moderna y muy desafiante en términos de lo que nosotros tenemos que encarar como diálogo con las nuevas generaciones y meter ahí quizás lo que a mí me toca que hablar de la parte económica”

Agregó: “Hay que pensar que en estos 40 años de democracia hay muchas deudas, pero también reconocer que bajo gobiernos nacionales y populares más allá de los problemas económicos que nadie ignora, es cuando nuestra cultura e identidad nacional realmente florece”.

“Uno no encontraba estos espacios en la época de la dictadura, pero tampoco los encontramos durante gobiernos neoliberales donde había una apertura hacia el resto del mundo, esa devoción por lo que venía de afuera y no por rescatar justamente el orgullo que sentimos por la capacidad creativa de los argentinos y argentinas. Entonces, estoy muy contenta por la invitación que me han hecho desde la Comisión Organizadora de la Feria del Libro Municipal de La Banda», finalizó Marcó Del Pont.

Por su parte, el Intendente Roger Nediani, destacó: «En esta primera edición de la Feria del Libro Municipal de La Banda tuvimos la oportunidad de invitar a la Dra. Mercedes Marcó del Pont, que hoy cumple funciones dentro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, dependiente de Presidencia de la Nación”.

“Estamos muy contentos de tener a tan importante funcionaria nacional con nosotros porque seguramente nos va a nutrir con todo su conocimiento sobre temas económicos a nivel nacional y nos va a brindar su perspectiva, en estos 40 años de democracia justamente es cuando tenemos que fortalecer la democracia de nuestro país, no darlo por hecho decía Mercedes y coincido con ello, hay que seguir trabajando y esto se logra trabajando juntos y en unión y teniendo una visión clara hacia dónde queremos ir como país”.

Agregó: “Sin ninguna duda, hoy el candidato a presidente que hoy nos representa a nivel nacional, Sergio Massa, tiene esa visión clara y que a pesar de las dificultades sigue trabajando para estabilizar la situación del país”.

“Hoy queremos de alguna manera a través de Mercedes transmitir lo que pensamos como espacio político y como queremos salir adelante con las políticas económicas que propone Sergio Massa si llega a ser electo como el próximo presidente de los argentinos», finalizó Nediani.

