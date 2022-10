Margarita Barrientos, dura con Fernández: «No es presidente y no es nada en realidad»

Margarita Barrientos, fundadora del comedor social Los Piletones, habló sobre la actualidad de Argentina, analizó que “esta es la situación más difícil” que le tocó pasar y criticó al presidente Alberto Fernández. “Me gustaría decirle que fuera presidente, no en las condiciones de hoy, que no es presidente y que no es nada”, dijo.

“He pasado muchos gobiernos, he pasado muchas situaciones difíciles, pero yo creo que esta es la situación más difícil que estamos viviendo”, sostuvo Barrientos en diálogo con el programa «Actualidad Política TV» que se emite por Canal METRO.

En ese marco, continuó: “Es una situación que nos afecta a todos, no solamente a la gente que menos tiene, sino a la clase media también. Y bueno, y el sufrimiento es de todos, la falta de comida, la falta de trabajo. No llegamos a fin de mes, no llegamos a la quincena. Eso nunca había pasado y eso que tuve que pasar muchas situaciones con distintos gobiernos”, planteó.

Respecto de qué piensa sobre la gestión del presidente Alberto Fernández y qué le diría si dialogara personalmente con él, expresó: “No le faltaría el respeto de ninguna manera, pero sí me gustaría decirle que fuera presidente. No en las condiciones de hoy, que no es presidente y que no es nada en realidad, ¿no?”.

Y, en tono de crítica, la fundadora de Los Piletones consideró que al jefe de Estado “lo mandan”. “Me gustaría que él manejara nuestro país. A lo mejor lo haría mejor que si otro lo mandara, no sé yo”, deslizó.

Macri visitó Los Piletones, de Margarita Barrientos

Por otro lado, en relación a su vínculo con el ex presidente Mauricio Macri, a quien en reiteradas oportunidades le expresó su apoyo, dijo que no sabe si el país estaría mejor si él gobernara hoy pero pidió un presidente “que no nos mienta”.

“Me gustaría que tuviéramos un presidente en quien confiar. Me gustaría tener un presidente que diga lo que va a hacer y que lo haga, que no nos mienta”, dijo.

ag / ds