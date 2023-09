Margarita Barrientos: «Este es el peor gobierno que me tocó vivir»

Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones, apuntó contra el Gobierno y calificó la gestión como «la peor que me tocó vivir». En ese sentido, la reconocida referente social explicó que «nunca» recibió ayuda a lo largo de los últimos cuatro años, a la par que aseguró que «nos mandaron mercadería en muy mal estado».

De cara al próximo gobierno, la activista social aclaró que lo «único» que pide es «no tener que sufrir cuatro años como lo venimos sufriendo nosotros». «No tenemos que sufrir estas divisiones como me han hecho a mí. Desarrollo social mandándome comida en mal estado, el andar escribiendo y nunca tener una respuesta. Eso me dolió mucho porque he trabajado sola y sin una persona política que nos ayudara cuando tiene la obligación de hacerlo», expresó al programa Actualidad Política TV, transmitido por Canal METRO.

Juliana Awada, Pampita y Mirtha Legrand cautivaron en la cena de la Fundación Margarita Barrientos

Y agregó: «La que recibí ha sido mercadería en muy mal estado y hasta le puedo decir que lo he recibido el día 22 de diciembre del año pasado, cuando yo había solicitado de que nos mandaran pan dulce para Santiago del Estero (…) donde comen más de 4000 personas todos los días. Y nos mandaron mercadería en muy mal estado».

Al ser consultada sobre el «peor presidente que le tocó vivir desde la vuelta de la democracia», Barrientos aseguró que «el peor gobierno ha sido este», a la par que recordó que «siempre me identifiqué con (Mauricio) Macri«. En ese sentido, la referente social calificó el último tiempo como «muy triste» y «muy difícil». Además, denunció que «todos los políticos que prometieron ayudar nunca están, nunca nos acompañaron». «Cada vez se nos hace más difícil, pero sin ofender a nadie, gracias a Dios falta poco para que se vayan», subrayó.

«No sé qué va a pasar, pero lo vuelvo a repetir, entre el gobierno que entre, me gustaría que gobernara para todos igual, porque a mí no me vota la gente, a mí no me votan, votan las promesas de ellos y que nunca se cumplen. Ojalá que esta vez lo cumplan y trabajen como corresponde», continuó.

Margarita Barrientos denunció que «nunca» recibió ayuda del Gobierno y que le entregaron «mercadería en mal estado».

Al analizar el escenario actual, la activista social consideró que «la situación hoy ha empeorado muchísimo. Tanto la parte económica, que es la parte fundamental de la situación de las familias». «El que tiene trabajo por ahí trabaja el esposo solamente y no alcanza. Concurren a los comedores, nos vienen a pedir todos los días. Nosotros le dábamos de comer a 2500 personas y hoy damos de comer a más de 3000», explicó Barrientos.

En ese sentido, la mujer detalló que algunos barrios les piden que «vayamos a trabajar» y a «poner comedor» para recibir una ayuda debido a que «la situación está muy difícil, que no pueden». «Hay familias que no quieren largarse a la calle y en ese momento es como que la gente también nos pide trabajo», añadió.

Margarita Barrientos dijo que el Gobierno nunca la ayudó porque es “de Macri”

Asimismo, consideró «un poco imposible» que el país termine con la pobreza. «Cada vez se suma más gente con mucha, mucha necesidad. Y la pobreza, que es la que golpea a las puertas todos los días. Antes existía la clase media. Hoy ya no existe más«, manifestó la referente social.

Consultada sobre la continuidad de los planes sociales, Barrientos explicó que tendrían que seguir, «pero la gente tiene que trabajar». «No te puedo dar un plan social para que vos estés en tu casa, para que te compres un hermoso celular, para que te compres una hermosa zapatilla, porque los planes sociales tienen eso. Tienen que tener un incentivo», argumentó.

«Patricia Bullrich sería muy buena presidenta»: el análisis de los candidatos

La referente social también se refirió al escenario electoral de cara a los comicios generales de octubre. En esa línea, analizó a los tres candidatos fuertes: Sergio Massa (Unión por la Patria), Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio). En cuanto al candidato oficialista, la referente social consideró que «sería seguir con lo mismo».

Respecto al libertario, Barrientos elogió que hizo una «muy buena campaña». Sin embargo, aclaró que no lo ve como presidente porque no lo conoce. «Yo lo empecé a escuchar a Milei en la campaña. Ha hecho muy buena campaña, pero ¿quiere que le diga la verdad? No lo veo como presidente, a lo mejor sea un muy buen presidente, pero no lo conozco», expresó.

«Me duele mucho»: Margarita Barrientos cargó contra Castells y el Gobierno por los saqueos

En cambio, depositó su confianza en Bullrich, a quien conoció durante su gestión en la cartera de Seguridad. «Ha hecho un muy buen trabajo y confío mucho en ella», afirmó, a la par que aseguró que con ella «se trabajaría». En ese sentido, consideró que la exministra conoce el trabajo no solamente en materia social, sino en relación a la seguridad.

«Conoce lo que es la villa porque ha trabajado adentro de las villas y yo creo que sería una muy buena presidenta, apoyo y apunto mucho a eso, porque lo que hoy necesitamos es estar y caminar tranquilas, llevar a nuestros hijos, nuestros nietos a la plaza, que los papás no tengan que estar vigilando para abrir la puerta de la casa», manifestó.

Sin embargo, la activista social apeló a la necesidad de la unidad para «sacar nuestro país adelante». «No tenemos que decir, vos sos de Macri, vos sos de Massa, vos sos de Milei. No, no existe. Eso no tiene que existir entre nosotros, entre nosotros, los pobres. Tenemos que ayudarnos y sacar nuestro país adelante», expresó.

MB / ED