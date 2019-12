Margarita Barrientos sobre Alberto Fernández: “Me genera entusiasmo, tengo esperanza”

Margarita Barrientos brindó una entrevista donde habló de la esperanza que tiene con el nuevo gobierno de Alberto Fernández: “tengo mucha esperanza” declaró.

La encargada del comedor porteño Los Piletones es cercana al ex presidente Mauricio Macri por lo que sus palabras no pasan desapercibido. “Yo no llevé a la economía a donde está; no fui consejera de Macri”, dijo sobre los números rojos en economía que dejó el gobierno saliente.

Sobre la visita de Macri el 24 al comedor de Villa Soldati, dijo: “Nos visita todos los 24, desde hace 23 años. Hablamos un poco de política. El está bien, tratando de apoyar en todo lo que pueda al Gobierno. Me dijo que está tratando de que le vaya bien al Gobierno”.

Respecto a si hablaron de la situación, manifestó: “Si, como siempre. Yo siempre le hice saber cuando la situación estuvo mal. Nunca le escondí nada”.

En diálogo con Perfil dio su parecer sobre cómo ve al actual Gobierno: “Va poco tiempo. Pero veo que van a trabajar mucho sobre la necesidad de la gente. Es fundamental. Salí muy contenta de la reunión con el ministro Arroyo. Es una persona agradable y abierta, con la que se puede hablar. Eso es fundamental. Le conté lo que hacemos. Le dije que los comedores no tienen que existir; sí, el trabajo digno para la gente. El coincidió. Quiere solucionar el hambre. Voy a colaborar en lo que pueda”.

“Les plantée lo que uno viene haciendo. Y les pedí apoyo para los comedores: además de Piletones tenemos tres en Santiago del Estero. A Massa no lo conocía y me pareció una persona abierta también”, comentó sobre si les había dado alguna indicación tras reunirse con Sergio Massa y Daniel Arroyo.

Sobre Alberto Fernández, sorprendió: “Me genera entusiasmo. Solo me lo había cruzado una vez hace mucho en un programa de TV. Nos dimos la mano nada más. Espero que le vaya bien y le deseo lo mejor” y opinó de la tarjeta alimentaria que “es una buena medida. Especialmente que sea exclusiva para comprar alimentos”.

“Tengo un afecto personal por Mauricio. Lo conozco desde que era presidente de Boca. Siempre tuvimos buena relación. No lo comparo, porque nadie es parecido“, respondió al ser consultada sobre si veía similitudes entre el actual presidente y el saliente.

Al hacer un balance sobre la presidencia de Macri, comentó: “Los primeros años han sido distintos a los últimos. Después lo de la economía ha sido muy triste. Cuando la economía funciona mal, nos afecta mucho a los más humildes. La gente ha ido perdiendo y eso saca dignidad. Es triste. Había expectativa. Ahora tengo mucha esperanza en este gobierno”.

“La gente siempre critica. Trato de no escuchar. Algunas me afectan, porque yo no fui la que llevé la economía a donde está; no fui consejera de Macri. Yo deseaba que le vaya bien. Me daba bronca cuando las cosas aumentaban y la gente perdía el trabajo. Lo viví diariamente porque salía a comprar. Fui cercana a él porque lo conozco, pero yo no lo puse como político”, reflexionó sobre los que criticaron y critican su relación con Macri y contó que “no se sintió usada” porque “23 años que me visita. Lo puedo querer. Pero la gente no lo entiende”.