Margarita Paz presentó “Juegos del Folklore” en la Feria del Libro Municipal de La Banda

En la tarde del jueves en las instalaciones de la Escuela de Programación y Robótica se llevó a cabo la presentación del libro “Juegos del Folklore”, un trabajo de investigación rico en cultura y tradiciones.

Al respecto, su escritora, Margarita Paz, explicó: “Mi libro surge de un trabajo de investigación para presentar en la Universidad de Salamanca para optar por el título de Master en Educación Física, fue entonces cuando me pregunte, cómo voy a hacer un libro si todavía no se los motivos y las necesidades dentro del folklore de nuestra provincia, me puse a ver que hay distintos escritos sobre comidas, bailes, leyendas tradiciones de distinta índole, pero faltaba la parte de los juegos”.

“Y me dedique a recorrer toda mi provincia para hacer entrevistas, fue ahí que llegue a la localidad de Bandera ahí se hace la Expo Bandera, un hermoso festival donde presentan juegos del folklore como la doma del cordero en los niños y en adultos la carrera del cuero, que no se conocen mucho pero son espectáculos dignos de ver, además existe una ´Barrileteada´ que se hace en San Pedro y es importante por el hecho de que toda la familia se junta para armar los barriletes, para que los niños los hagan volar entonces son encuentros familiares y formativos donde se recuperan valores en los niños y en toda la comunidad”.

Agregó: ”Debía demostrar en esa tesis cual es el beneficio biopsicosocial que conllevan estos juegos y bueno ha sido demostrado desde el punto de vista físico ya que mejora las capacidades como la habilidad, agilidad, la fuerza con los Juegos del Folklore, juegos de nuestros antepasados , que en estos momentos que estamos tan invadidos por la tecnología dejamos de lado nuestras raíces, y bueno desde el punto de vista social con respecto a la familia a la recuperación de los valores y desde el punto de vista psicológico mejora la autoestima por qué se sienten capaz. Nos representa la editorial Bellas Alas ahí pueden encontrar y disfrutar de este hermoso libro, finalizó Paz.

En esta oportunidad Margarita estuvo acompañada de la profesora Claudia Acuña quien realizó unas narrativas infantiles, llamadas “Las Aventuras de Manchitas”

La profesora Claudia Acuña destacó: “Es la primera vez que hago la presentación de estos libros, se ha presentado un proyecto y por objetivo tiene estabilizar la población de los animales, de nuestras mascotas de difundir la cultura de la tenencia responsable, y hoy con estas narraciones de los cuentos de Manchitas vamos a hacer un taller en donde pone en valor la conciencia de todo de responsabilidad, el respeto el cuidado y el amor, está recomendando para pequeños de 4 a 8 años ya que está escrito en letra mayúscula imprenta, su lenguaje es acorde y muy entretenido para los niños ya que sus personajes son reales”.

