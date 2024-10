Margarita Stolbizer: «El Gobierno ignora cómo funciona la democracia»

A horas de la votación en diputados que tratará el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, Margarita Stolbizer consideró un logro que exista la posibilidad de que un Congreso “fracturado hace años» pueda llegar a reunir dos tercios para enfrentar el veto y remarcó que, si el Gobierno no reúne los números necesarios, es por su “mala praxis”. “Intentan disfrazarlo con un discurso distinto, pero no deja de ser un modelo autoritario como el kirchnerismo”, observó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Margarita Stolbizer es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de la alianza Juntos de Encuentro Federal y referente del GEN, partido que fundó. Anteriormente, fue miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano.

¿Estamos hoy frente a un día bisagra en la historia constitucional argentina, en el que, con solo un tercio de los votos en una cámara, el Presidente puede hacer que cualquier DNU sea convertido en ley o evitar que cualquier ley se promulgue?

No tengo duda de que estamos en un momento demostrativo de una vocación muy fuerte de poder autocrático por parte del Gobierno y un desconocimiento de cómo funciona la democracia, el Estado de derecho y la división de poderes. El Gobierno ignora cómo funciona la democracia.

Los 40 años de democracia han demostrado que el Congreso ha tenido debates muy trascendentes, y me parece que muchos de esos han hecho bisagra en algunas cuestiones. Yo lo marco, sobre todo, en materia de derechos humanos, que es lo que Argentina puede exhibir como capital colectivo.

En este tema, diría que define una vez más al Presidente y le asigna al Congreso un papel central. Creo que lo hemos tenido y lo hemos ejercido bien, poniendo frenos en algunas oportunidades. Yo desdramatizaría cualquier resultado que se fuera a dar hoy: ni es un drama que el Gobierno pierda, ni es un drama que gane. En el día de ayer empezó el debate por el presupuesto del año que viene, y pondría el foco en ese debate.

Claudio Mardones: El de hoy es un conteo poroto a poroto. En ese sentido, ¿qué valor le da a los bloques que están recibiendo la mayor cantidad de llamados de los negociadores de la Casa Rosada? ¿Cómo va a impactar la negociación por el presupuesto?

Creo que en la expectativa que ponen sobre la discusión futura, los gobernadores van por sus conveniencias y por sus necesidades. Eso siempre lo vimos y lo vamos a seguir viendo. Tienen una enorme influencia sobre los legisladores de sus provincias y eso lo vemos.

Salvo lo que pasó con la movilidad jubilatoria, que el impacto no fue de los gobernadores, sino del Presidente, es más simple que los votos que se vayan torciendo por los gobernadores porque tienen muchas cosas que negociar con el Ejecutivo. Eso lo vamos a ver hoy y con el presupuesto.

La diputada Stolbizer consideró que las negociaciones por votos entre los gobernadores y la Casa Rosada no son buenas porque “lo que les dan por un lado, se lo quitan por el otro”.

A lo que aspiro es a que los gobernadores se vayan dando cuenta que esto siempre termina siendo una frazada corta, y que lo que les dan por un lado, se lo quitan por el otro. Me parece que esas negociaciones puntuales que se puedan hacer a cambio de los votos no son buenas. Pero esos son los pareceres que yo puedo plantear, y los gobernadores tienen otras necesidades y otras expectativas puestas.

Esto antes ocurría de la misma manera, pero la diferencia es que antes, los gobernadores eran del mismo partido político que el Gobierno nacional. Las negociaciones parecían más naturales y estaban más encubiertas, pero no tengan dudas que las negociaciones existían en la misma medida y que los condicionantes eran los mismos.

CM: Usted forma parte de Encuentro Federal y de las 16 voluntades, 15 van a estar a favor de la insistencia. Desde su experiencia, ¿qué ve hoy?

Estamos con números muy finitos. Creo que recién cuando se prenda el tablero vamos a saber la votación final, y no porque haya diputados que no sepan que van a votar, sino porque hay muchos que no lo dicen.

Hace unos días, veía que el voto de la insistencia era mayoritario, pero a todos los que me preguntaron les dije que no hay que subestimar la capacidad de negociación que tiene el Gobierno, sobre todo a través de los gobernadores, y eso es lo que estamos viendo.

Tampoco tenemos en claro de qué manera pueden influir o no las ausencias o las abstenciones, por lo que el número no sólo se resuelve si contamos los que están a favor o en contra. Esa nebulosa del medio también es condicionante del resultado final.

Elizabeth Peger: Recién pedía desdramatizar la votación, pero quien dramatiza o lo pone como un «todo o nada» es el Gobierno. Javier Milei asegura que si se insiste con la ley, esto va a llevar a un aumento del riesgo país y un aumento de la pobreza…

Coincido en que quienes lo plantean de esta manera son ellos. Han entrado en una guerra a matar o morir, y plantean la discusión como una cuestión terminal, ejerciendo un discurso sumamente violento, que es lo que viene ocurriendo con el Gobierno.

La sociedad se ha polarizado mucho y cada vez tiene reacciones más violentas, que vemos todos los días, como el otro día en la marcha, y vuelve intolerantes a muchos sectores. Esto es porque el Gobierno derrama violencia en su discurso.

Quien debería cuidarte y dar el ejemplo en cuanto a cómo se deben tomar las cosas y de qué manera la democracia asume ganar o perder con las reglas de juego que la democracia nos brinda, es el Gobierno. De la misma manera, si ellos tienen problemas de números, forma parte de su «mala praxis» y de cómo han llegado a esta situación.

Ahora, no hay que subestimar el número que vamos a conseguir quien queremos insistir y que el Congreso tenga prácticamente dos tercios de votos reunidos. Me vienen preocupando mucho los festejos que se hacen cuando se ganan por uno o dos votos, porque no es bueno tener un Congreso que funciona fracturado hace años.

En este caso, tenemos un Congreso que se está manifestando en un sentido en casi dos tercios, y eso hay que ponerlo en valor. Ojalá que el Congreso pueda llevar adelante un mayor protagonismo, que no es otra cosa que cumplir con la Constitución, la división de poderes y el funcionamiento de nuestra república.

Durante el kirchnerismo, vivimos muchas veces el atropello de la república, y esta gente viene hoy a hacer más o menos las mismas cosas. Intentan disfrazarlo con un discurso distinto, pero no deja de ser un modelo autoritario como el kirchnerismo.

