Marge Simpson responde a la abogada de Trump: "Empiezo a sentir que me faltan el respeto"

Las polémicas elecciones de Estados Unidos han traspasado, incluso, la vida real llegando a los dibujos animados.

Jenna Ellis, la asesora de campaña y abogada de Donald Trump, criticó a Kamala Harris, la candidata demócrata a la vicepresidencia, diciendo que su voz se parecía a la de Marge Simpson, el personaje que actúa de madre de la familia en la conocida serie.

Julie Kavner, la actriz de doblaje que le da voz al personaje, ha querido responder a esta crítica donde se le menciona a través de un vídeo difundido en la cuenta de Los Simpson en Twitter.

Marge Simpson has something to say. pic.twitter.com/viux96bAPf

— TheSimpsons (@TheSimpsons) August 14, 2020