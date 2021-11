María Eugenia Vidal triunfó con amplia diferencia en Ciudad

En tanto que Myriam Bregman, cabeza de lista en el Frente de Izquierda-Unidad, creció un mínimo en comparación con la votación de septiembre al trepar al 7,76%; mientras que Autodeterminación y Libertad, del histórico Luis Zamora, quedó con 3,07%.

De mantenerse estas diferencias entre los aspirantes a la Cámara baja nacional, Juntos por el Cambio obtendría siete bancas; el Frente de Todos, tres; La Libertad Avanza, dos, y el Frente de Izquierda-Unidad, uno.

Celebración de Vidal

La primera candidata de Juntos por el Cambio salió al escenario cerca de las 21 para celebrar junto a los integrantes de su lista y los militantes que llegaron a Costa Salguero.

Vidal decidió personalizar el mensaje para argumentar los motivos por los cuales se llevó la victoria en el distrito porteño.

Con la base discursiva en un «vos», en referencia al elector que se decidió por el partido, enumeró el cierre de escuelas, la caída del empleo, las manifestaciones en Plaza de Mayo y las piedras colocadas en memoria de los fallecidos por la pandemia.

«Hoy ganaste vos, no te pudieron derrotar. La peleaste y la peleaste y no pudieron con vos, no pudieron con nosotros. No pudieron”, arengó la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

«Ganaste vos, ganamos todos porque ganaron nuestros valores, principios y dignidad», sostuvo y añadió: «Nos diste un mensaje muy importante, que el poder es tuyo, que los argentinos no tienen dueño y no se venden, y que nosotros no somos tus jefes, somos tus empleados”.

Previamente, había subido al escenario Ricardo López Murphy, cuarto integrante de la nómina, que fue considerado por el candidato Martín Tetaz, como un artífice de la victoria.

En su discurso, expresó: “Los republicanos venimos a esta coalición para engrandecerla, matizarla y asegurar una defensa de la libertad”.

“Es el tiempo para fortalecer la coalición, darle la gobernanza y que le dé a todo el pueblo la confianza en este instrumento», indicó.

En esa misma línea, les envió un mensaje a los candidatos del cuadro: «No es el tiempo de disputar candidatura, la candidatura es el 23. Ahora hay que consolidar la coalición y la alternativa de gobierno”.