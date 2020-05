María EugenianBielsa«Vamos a hacer Historia» sentenció

A poco de asumir en el Gobierno, el presidente Alberto Fernández, anunció la creación de un nuevo Ministerio: el de Desarrollo Territorial y Hábitat y designó, para su conducción, a la experta en urbanismo, María Eugenia Bielsa, siendo acaso esta nueva cartera pilar fundamental para poder dar respuesta al profundo déficit habitacional que tiene el país.

Tras casi seis meses de funcionamiento en NCN (Noticias del Congreso Nacional) dialogamos en exclusivo con la Ministra quien se explayó sobre la actualidad, los proyectos activos del Ministerio, aquellos que deparan del futuro, como fue la adecuación ante la insipiente llegada del COVID-19 y que expectativas tiene de cara a la salida del aislamiento.

En este sentido Bielsa fue contundente al asegurar que “Vamos a hacer historia” y destacó la relevancia que conlleva el Ministerio “desde el 10 de Diciembre cuando asumió este gobierno tuvo la decisión de darle un rol protagónico al desarrollo territorial” aseveró.

Sobre el organigrama del reciente Ministerio, explicó que “que antes era solamente un área dentro del Ministerio del Interior, ahora tiene otra perspectiva, lo que implica darle la importancia que merece al tema vivienda, que tiene una trascendencia importante dentro de lo que es la obra pública en general”.

En consecuencia desarrolló que cuentan con “tres ejes de trabajos fundamentales: un área desarrollo territorial, que incluye una serie de programas sobre el suelo, otra área que contiene a la Secretaria de Hábitat, con programas nuevos por desarrollarse y otros ya existente en los que se está trabajando actualmente” y por último “una área que se relaciona de manera directa con la Secretaria de Integración Socio Urbana, que apunta al mejoramiento de los Barrios Populares registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares)”.

Bielsa entiende que la tarea primordial es lograr “Llevar lo que hace fala para que las localidades se puedan desarrollar, no sólo en cuanto al desarrollo territorial sino también al productivo. Muchas veces las grande aglomeraciones urbanas terminan siendo la consecuencia de la falta de una política estrategia en el territorio y mantenida en el tiempo”.

Sin dudas la llegada de la Pandemia hizo que los planes iniciales debieron, acaso, tomar otros rumbos, como también posponerse para más adelante. De todas manera, la mandataria, confiesa que no fueron muchos los proyectos modificados lo que se hizo fue “potenciarlos en la mayoría de los casos”.

REACTIVACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

Paralelo al tema estrictamente de la Salud, lograr que la curva de contagios de coronavirus no crezca de manera abrupta y aletargar en el tiempo el pico de contagios, existe en el país un tema que apremia y es el de la reactivación de una economía que, ya de por sí, venía con dificultades.

En este punto la salida paulatina del aislamiento social, preventivo y obligatorio, juega acaso un papel fundamental. En lo que respecta al nuevo Ministerio, se trabaja en la posibilidad de poner en funcionamiento la construcción y la obra pública.

Bielsa entiende que la “cuarentena” ha “dado un resultado importante” pero a su vez coincide que se deben realizar miradas focalizadas del asunto dado que no es lo mismo “las grandes urbes como el interior del país”.

Atento a esto, adelantó, se están evaluando accionar en “aquellas provincias que, de a poco, están volviendo a la actividad” y subrayó que se hará bajo una “mirada muy cuidadosa” coordinando el trabajo con “Gobernadores e Intendentes” e enfatizó que se ha pautado “no trabajar en el conurbano porque el impacto de los contagios puede ser mayor”.

Con el propósito de llevar a cabo la reactivación del sector, desde el Ministerio, han mantenido dialogo permanente con “todos los actores, desde las cooperativas hasta las grandes Empresas para poder coordinar como implementar el comienzo de la actividad”.

La Ministra precisó que tanto “la UOCRA como la Cámara de la Construcción han presentado ya sus protocolos de acción” y que los mismos “están convalidados por Salud y por el área de Trabajo”. Incluso la propia cartera hizo el suyo “que incluye sobre todo el transporte público, porque entendemos que ahí debe estar el mayor de los cuidados”

Bielsa dice que ésta organización costa de dos aspectos, uno lo que llaman “Movilidad Segura” que implica “comenzar con aquellas ciudades donde los trabajadores pueden movilizarse por otros medios, como moto o bicicleta, o incluso en un auto con no más de dos persona” entendiendo que “se puede aplicar fácilmente en aquellos lugares donde el trabajador es del lugar”.

Por otro lado, se trabaja en la implementación y seguimiento de un “Protocolo Sanitario en la obra y una capacitación importante para que el trabajador, al regresar a su casa, sepa cuáles son las medidas necesarias de higiene que debe adoptar para no contagiar a su núcleo familiar, dado que pudo, potencialmente estar con un grupo de personas y contagiarse sin acaso saberlo”.

MUDANZAS Y DESALOJOS

Durante estos meses fueron varias las reuniones del Ministerio con diferentes asociaciones de inquilinos, donde se trataron diferentes temas entre ellos la correcta aplicación de los decretos que impiden el desalojo y las mudanzas y congelan los alquileres hasta el 30 de septiembre.

En este aspecto la Ministra rescató “el espíritu de diálogo que proponen los decretos la información de los diferentes actores ubica entre 70 u 80% el nivel de cumplimiento de los alquileres”.

«Esta situación puso al desnudo los contratos que no están inscriptos» sostuvo e indicó en ese sentido que «el denominador de los reclamos es que los propietarios no les envían un CBU» para realizar los pagos.

Bielsa hizo foco en que desde la cartera «alentamos que haya acuerdos, que haya pago y cobro» e indicó que el “DNU deja en claro una garantía al inquilino y al propietario, ya que lo que se plantea es una negociación que debe actuar de buena fe entre ambos. Si hay casos que el inquilino puede pagar y entiende que ese pago implica al locador un único sostén pueda hacerlo”.

Por otro lado, en el tema de las mudanzas, confesó que “hemos recibidos varios cuestionamientos de los vecinos y si bien esta situación no está habilitada porque el transporte de mudanzas no está habilitado aun, estamos analizando la situación. La realidad es que poder llegar a declarar el servicio de mudanza como servicio esencial aplica la misma metodología que otros rubros: la presentación de un protocolo a la autoridad de la Localidad, para que se eleve al Gobernador, y este eventualmente al sector de Salud y entre ambos se autorice. Hasta ahora esto no se ha producido, aunque con charlas que tuvimos con el sector se desprende la posibilidad de que están trabajando en la conformación de este protocolo para que pueda ser analizado”.

Sobre una eventual prolongación del DNU remarcó que la vigencia de las medidas será hasta el 30 de septiembre y que «es muy difícil tener hoy precisiones de lo que sucederá después de esa fecha; esto es un semana a semana, hay una línea de acción pero tenemos hasta el 30 de septiembre para seguir trabajando con todos los sectores».

En el caso de las situaciones de desalojo indicó que «tenemos comentarios, pero no denuncias» y, de tenerlas, «el Ministerio está decidido a tomar las decisiones que haya que tomar, si tenemos los datos precisos».

«El DNU tiene fuerza de ley», remarcó tras asegurar que «tenemos las posibilidades para actuar, para intervenir desde el punto de vista político, como una mediación», especialmente en los casos de presiones sobre familias en pensiones u hoteles para que abandonen en lugar.

PROCREAR 2020

En medio de la pandemia de coronavirus, una de las primeras medidas que lanzó el Gobierno fue el anunció del relanzamiento del Programa Procrear 2020, con un enfoque a la construcción y refacción de viviendas, como también a financiar muy pequeños arreglos en los hogares.

Este anuncio oficial en el marco del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear) no sólo aplicaba para la ampliación, mejoras y pequeñas reformas, sino que implicaba la vuelta de líneas construcción, ampliación y refracción para diferentes sectores sociales.

La Ministra Eugenia Bielsa explicó que si bien “los lineamientos están aprobados y el programa está listo para ser activado” se ha decidio “posponer su lanzamiento para cuando el aislamiento no sea tan estricto”.

“Fundamentalmente porque creemos que no es un buen momento para hacer que la gente se vuelque masivamente a los Bancos y sobre todo teniendo en cuenta la atención parcial que están haciendo las entendidas” explica la funcionaria.

De todas formas adelanta que llegado el momento “Vamos a proponer esas líneas nuevamente, promocionarlas y brindar los detalles pertinentes para que puedan conocer en profundidad como acceder” y agregó que el programa contemplará “Créditos para acceder a desarrollo habitacionales”.

DESAROLLOS URBANISTICOS

Otro de los tópicos en los que ahondó el diálogo con la Ministra, fue la actualidad respecto a los diferentes desarrollos urbanísticos a lo largo y a lo ancho del país. Al respecto confirmó que si bien han modificado la forma de trabajo, como en otros tantos sectores y empresas, “muchas de las actividades se desarrollan con normalidad. Uno de ellos es el avance en cuanto a la entrega de viviendas en los diferentes desarrollos urbanísticos”.

En este sentido expuso que “tanto los sorteos, la asignación para poder entrar en el programa y la asignación de unidades a quienes ya estaban participando se está efectuando con normalidad. Lo único que no podemos hacer es, por obvias razones, aquello que implica un desplazamiento físico como ser la muestra presencial de la Unidad una vez que está asignada o eventualmente la posibilidad de la familia de mudarse al departamento”.



Un ítem aparte merece el denominado “Complejo Estación Buenos Aires”, un terreno de 18 hectáreas ubicado en el límite de Parque Patricios y Barracas, entre las calles Amancio Alcorta, Miravé, Lavardén y Luna, donde se construyeron 2.476 viviendas, convirtiéndose en el desarrollo urbanístico más grande de la Argentina.

El mismo comenzó a ejecutarse en el año 2013 luego de la cesión de tierras nacionales y contó con financiamiento del Estado Nacional a través del Banco Hipotecario por decisión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Actualmente tanto la adjudicación de viviendas como los sorteos de nuevas unidades, como así el avance del programa se encuentra virtualmente parado, sobre todo desde las últimas elecciones presidenciales.

Bielsa explica que la realidad es que “entre los meses de enero y febrero, se llegaron a entregar unas 506 unidades entregadas y 1.970 pendientes para que sus adjudicatarios puedan habitarlas en el menor tiempo posible”.

Reconoce, no obstante que desde que asumió el Ministerio, se está analizando el proyecto y refiere sobre el porqué de una posible ralentización “en el año 2019 el ex presidente Mauricio Macri suscribió un nuevo convenio con el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad. A partir de ese momento, toda la operatoria de adjudicación y entrega de viviendas pasó a directamente a la órbita de ambas instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quitándole injerencia al Banco Hipotecario y al Gobierno Nacional”

En este aspecto Hábitat entiende que esa “transferencia se hizo de manera incorrecta incluso en desmedro de los beneficios para quienes acceden al crédito” detalla y agrega “el convenio estipulaba que el programa tenía que cobrar el precio de la unidad y a su vez un porcentaje de las viviendas adjudicadas, cosa que nunca sucedió y por eso pedimos una revisión completa”.

En otro orden, Bielsa narra que “a partir de que nuestra gestión se hizo cargo del programa PROCREAR, decidimos retomar la obra, había problemas con la empresa constructora por lo cual las mismas estaban paralizadas desde el mes de mayo, por lo que dispusimos inmediatamente el reinicio de éstas”.

Ante todo este panorama, la cartera procedió a notificar “al Gobierno de la Ciudad, a la presidencia del IVC y al Banco Ciudad, quienes recibieron acuse, para que nos den una respuesta sobre el incumplimiento de ciertos puntos en el convenio. Ésta respuesta se retrasó un poco porque en el medio nos agarró la Pandemia, pero entendemos que hubo un mal entendido en cuanto a la comunicación de que los sorteos se habían suspendidos y la realidad es que el comité no tuvo ninguna incidencia en el proceso, pero eso ya está aclarado por el propio Gobierno de la Ciudad” enfatiza Bielsa.



Por último, la Ministra, confirmó que ésta semana “la cúpula del IVC junto al Comité Ejecutivo del PROCREAR estarán realizando un reunión virtual, donde uno de los puntos principales a tratar será justamente el E.B.A, la respuesta a este pedido de revisión y eventualmente la reactivación en los sorteos y adjudicaciones de las viviendas del complejo”.

EL FUTURO DEL MINISTERIO

En una mirada a lo que deparará los próximos meses de gestión y analizando el cambio que produjo, en la programación, la irrupción del COVID-19, la Ministra Eugenia Bielsa analizó que “Los programa que venían en funcionamiento se fuero pagando, los créditos fueron abonados” lo que fue una bocanada de “alivio a determinadas obras y municipio”.

Acaso lo que se puede percibir, manifiesta la funcionaria, es que “quizás se ralentizó la puesta de acción de los nuevos programas del ministerio, pero los primeros programas con los que vamos a actuar están formulados. Aquellos que tienen que ver con el impacto de generar trabajo, de llegada rápida, ya están adelantados; con proceso de firmas y convenios para poder rápidamente poner en funcionamiento la obras” aseguró.



A futuro todavía nos “queda mucho también” explica Bielsa y destaca que existen “una serie de procesos que tenemos en marcha como desarrollo habitacional , licitación desarrollo urbanísticos de procrear, el llamado a licitación de programas internacionales de equipamiento e infraestructura el avance en la integración socio urbana de los programas populares” todo esto esta aun en espera de ejecución ya que “la masividad de algunas de estas acciones no nos permita ponerlas en práctica rápidamente”.

LEY DE ALQUILERES

Sobre el final, la Ministra se refirió a la posibilidad de que este año se convierta en Ley la llamada “Ley de Alquileres”, por lo que consideró «importante» que el Senado la tenga en agenda que ya tiene media sanción de Diputados.



«Es importante que una ley que tuvo 93% de adhesión en Diputados se apruebe en Senado», dijo. Respecto a la posibilidad de que sea tratada el próximo 13 de Mayo (Fecha en la que el Senado volvería a sesionar) sostuvo que: «No sé si esto está entre las prioridades o en temario, pero es un tema importante».

Para #NCN Juan Jose Postararo