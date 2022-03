María Valenzuela reveló que recibía insultos en las redes por su delgadez

«Tenía esperanzas y fe de que él me diera una solución y nada». «Me cuesta en el escenario hablar, siento las muelas como si fueran dos macetas», comentó Valenzuela.

«Salgó ahora a hacer este descargó a pedido de mi abogada, por qué además los agravios, los insultos que yo leía en las redes me provocaban mucha angustia. Por qué sos gordo, por qué sos flaco, y no sabían que detrás de esto hay una enfermedad. Mucha gente con mala leche que habla por hablar«.

Ante la consulta de Luciana Rubinska sobre si había alguna manera de ayudarla, concluyó: «Ya me han ayudado mucho, esta todo bajo control, voy a empezar el tratamiento en Buenos Aires y luego voy a ir a Ushuaia a ver a mi odontólogo y terminar con el trabajo definitivamente».

En el día de ayer la actriz compartió un video en sus redes sociales donde se dirigió directamente al profesional que la atendió: “Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí”.