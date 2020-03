Mariana Nannis declaró por los negocios de Caniggia y Macri

“Tengo conocimiento por dichos de mi marido que por este tema (los parques eólicos) se reunía con Mauricio Macri en un lugar que él llamaba ‘el bunker del botánico’ para que no los puedan escuchar, tampoco me dejaban ir a estas reuniones, mi marido me tenía prohibido ir”, surge de la declaración testimonial que brindó este martes Nannis en los tribunales de Comodoro Py.

“Caniggia me decía, vas a ver la fortuna que estoy haciendo, cuando te muestre los negocios vas a cerrar el orto, pero nunca me mostró nada”, agregó Mariana Nannis, quien al ser preguntada por su estado civil dijo “casada” y de profesión “ama de casa y artista relacionada con la media”.

En su declaración, a la que tuvo acceso minutouno.com, Mariana Nannis recordó que Claudio Paul viajaba a Londres, a Italia y últimamente a China. Dijo que a ella no la llevaba y que él argumentaba que “me iba a perder en China, que no estaba para volverse loco, que el iba por negocios y no para pelotudear”.

Mariana Nannis contó que un día en el vestidor de Caniggia encontró un pendrive y que la información fue parte de lo que adjuntó en una presentación.

También dejó en claro en el juzgado federal 12 donde declaró: “El dinero que mi marido obtuvo por contratos de jugadores de fútbol o por contratos propios como jugador, una parte siempre fue depositado en blanco y la otra en negro, según él me decía”.

Luego contó que una vez encontró una carpeta con las cuentas de Caniggia, que “él se puso muy violento gritando como una bestia, por lo que yo me encerré en el cuarto, del miedo”.

“Mi marido enviaba dinero desde Europa a una sociedad del Uruguay de nombre AKELAN CO. También recuerdo que antes de separarnos la mencionó como propia. Mi marido tiene sociedades y cuentas en Suiza, Inglaterra, Uruguay, China y Catar. En nuestro divorcio el declaró un solo bien, después lo amplió con una cuenta conjunta con un millón y medio de dólares aproximadamente”, aseguró y agregó: “Es decir, sustrajo bienes del acervo matrimonial a los efectos de sustraerlo del juicio de divorcio a los fines de evitar una justa división y en esa maniobra presuntamente también ha evadido impuestos”.

La Justicia ya investiga los negociados de la familia de Mauricio Macri con los parques eólicos, causa en la que se descubrió que el jugador de fútbol Carlos Tevez y el técnico Guillermo Barros Schelotto aportaron millonarias sumas de dinero a un fideicomiso creado para la compra de esos parques.