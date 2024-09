Mariano Recalde: «Los sindicatos deben saber que el Gobierno está haciendo una trampa»

Mariano Recalde explicó que el Gobierno busca recrudecer el conflicto con los gremios de aeronavegantes para generar un escándalo mediático y avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas. Además, indicó que la privatización nunca funcionó en Argentina, ya que se trata de un país extenso y con baja densidad poblacional, lo que no la hace rentable para empresas privadas. Además, señaló que, si bien la empresa el año pasado no recibió aportes, generó y aportó millones de pesos al Estado, y que demuestra que tiene un buen funcionamiento. “Hay un sentir en la sociedad de que Aerolíneas funciona bien y no es necesario privatizarla”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariano Recalde es senador nacional por Unión por la Patria, y fue director de Aerolíneas Argentinas. Analizó la situación del sector aeronáutico.

Alejandro Gomel: ¿Qué va a pasar con Aerolíneas? ¿Qué ve de lo que se viene a partir de esta ofensiva del Gobierno, especialmente en el día de ayer con ese anuncio de algunas conversaciones que estaría teniendo con empresas de la región?

La verdad es que veo un Gobierno que está sobre ideologizado y cree que hay que avanzar con desregular todo, correr al Estado de todo, destruir todo lo que es el estatal y ponerle un cepo al Estado, que es ponerle un cepo a la educación, a la salud y al transporte.

Quieren, y ya empezaron un proyecto de ley que fue rechazado en el Congreso, vender y privatizar todo, volver a la época donde, particularmente en transporte aéreo, sólo había empresas privadas. Con una teoría que no aplica en la Argentina, ya se demostró que Argentina tiene particularidades distintas de otros países.

Ellos están con la teoría de que el mercado resuelve todo, que donde la oferta y la demanda, que va a haber mucha competencia, muchos vuelos, mucha oferta y precios baratos. Y no pasa eso en la Argentina, porque es un país muy extenso, con distancias muy largas y que necesita el transporte aéreo para estar integrado. Y con una densidad poblacional muy baja, entonces no es atractivo para el mercado poner vuelos a todas las provincias y a muchas otras ciudades que no son la capital de la provincia. No piensa en el mercado, además, en qué le conviene al país, sino en qué le conviene a su propia empresa, al empresario.

Así fue, con esta lógica, por ejemplo, que se empezaron a sacar rutas promocionales para alentar el turismo interno, crear divisas, mejorar la calidad de vida, el trabajo y la economía de distintas regiones del país. Vuelos comerciales me refiero a Brasil a distintos puntos del interior, que es cierto que para la empresa no es lo más rentable y le conviene agregar un vuelo de Calafate a Buenos Aires, pero para Salta era fundamental.

Entonces, me parece que están ahora con esa idea, y esta amenaza de ayer, de Macri diciendo que hay de desguazarla, es buscar, por otro camino, cerrar la empresa. Y solo por una cuestión ideológica y de posicionamiento político, sin ninguna necesidad, además, porque es una empresa que está andando bien. Son de las cosas que funcionan bien. Están rompiendo algo que funciona bien. De hecho, hay una discusión, que para mí no es la central, sobre la rentabilidad de la empresa. Yo creo que, aunque la empresa necesite los aportes del Estado, lo que le aporta al país y al Estado nacional, es mucho más. Es una gran inversión poner plata en Aerolíneas. Recupera muchísimo dinero y recauda muchísimo dinero.

Para que te des una idea, solo de impuestos que paga Aerolíneas, en el año 2022 fue cuatro veces más de lo que puso el Estado. Y en el 2023 el Estado puso cero pesos. El año pasado, Aerolíneas Argentinas no recibió un peso del Estado y le aportó al Estado, solo en impuestos, miles de millones de pesos. Eso más todo lo que genera en el desarrollo económico, en puestos de trabajo directos e indirectos, en aportes a la economía, en generación de divisas, y sobre todo en ahorro o evita que se pierdan divisas. Porque si uno deja que vengan todas las líneas extranjeras a volar en la Argentina, cada pasaje que se vende son dólares que se van afuera.

AG: Hay toda una narrativa en contra de la Aerolíneas Argentinas que pone en funcionamiento el Gobierno. Ahora, está también esta idea del Gobierno de saber que no tiene los votos en el Congreso para una privatización, pero plantean una especie de tercerización, de tomar un atajo fuera del Congreso con esta especie de gerenciamiento de la empresa. ¿Cómo ves esta posibilidad? ¿Por ese lado puede haber una especie de privatización encubierta de la empresa?

Van a buscar todo tipo de artilugios para que el Estado se desentienda de un servicio tan importante para la Argentina como es el transporte aéreo. Van a buscar que el Estado se retire de planificar, intervenir e invertir en que todo el país esté conectado, y buscar volver a los 90, donde el mercado aerocomercial era todo privado y las provincias se quedaron sin vuelos. No mejoró la eficiencia, y después el Estado tuvo que poner plata para pagar los sueldos que las empresas privadas no podían pagar.

Ya tuvimos una experiencia con esto. Entonces, estos atajos de cerrarla, deguazarla y gerenciarla, que no sé cómo sería.

Mauricio Macri pidiendo el «desarme urgente» de Aerolíneas Argentinas.

Elizabeth Peger: No hace tanto que el Gobierno no dio la discusión en el Congreso por el tema privatización. Lo discutimos hace poco tiempo cuando se discutió la Ley Bases. Además, hay que pensar que en realidad el fondo de la pelea con los gremios es un conflicto salarial, que debería resolverse en paritarias. Pero no es una negociación extraña, sino habitual. ¿Por qué volvemos a hablar tan rápidamente nuevamente del tema privatización de Aerolíneas?

Como no pudieron avanzar en el Congreso, porque hay un consenso social, y el Congreso refleja lo que piensa la sociedad muchas veces. Muchas veces no. Pero que hayan rechazado esto, sobre todo cuando es contra el Gobierno, es porque hay un sentir en la sociedad de que esto funciona bien y no es necesario privatizar. Entonces buscan deslegitimar Aerolíneas. Buscan generar lío y descontento. Como hicieron en los 90 con los ferrocarriles y Neustadt.

Una de las formas, y los gremios pican enseguida, yo creo que esto tienen que reflexionar…

EP: Sí, hay un tema con los gremios, porque parte de ellos acordaron las paritarias, las mismas que están negociando pilotos y aeronavegantes.

Es llevarlos a conflicto. Le están licuando los salarios de una manera brutal a los aeronavegantes, incluso por debajo de lo que están licuando a los sectores públicos en general, y es una provocación. Me parece que es una trampa para generar un paro de un día, iniciar un escándalo, que sea tapa de todos los diarios y catalogarlo de “paro salvaje”. Parecía que se caía el mundo y es solo un paro, molesta, incomoda y genera reprogramaciones, pero no deja de ser un evento que en democracia, en Argentina y en todo el mundo, ocurre. Es parte del conflicto laboral y la negociación.

El Gobierno no quiere negociar, quiere llevar a los trabajadores a conflicto. Y los trabajadores no le huyen a eso. Fueron dos medidas de fuerza tampoco fue tan tremendo, me parece a mí. Y ahora hay un impasse que veremos cómo va. Todos se están mostrando los dientes.

Esperemos que ambos participen en negociaciones y acuerden porque es necesario, no solamente que la gente pueda viajar tranquilamente y con seguridad, sino que la empresa tenga calma y sustentabilidad. Porque estos conflictos permanentes pueden generar que pierda esto que ganó después de mucho trabajo, mucha inversión y mucho esfuerzo de todos de que funcione bien y la gente lo reconozca.

