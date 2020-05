Mario Cimadevilla y las presiones en la causa AMIA: El audio fue lo menos grave

[ad_1]

AMIA: ¿Quién le ordenó a Michetti que salvara a los encubridores?

“El audio lo encontré unos días después en mi celular, no se lo respondí. Este episodio del audio es el menos grave dentro de lo que se dio en el expediente”, declaró Cimadevilla en diálogo con C5N y aseguró que “hay hechos más graves. Hay decretos del Poder Ejecutivo, actitudes del ministro (de Justicia, Germán Garavano) hostigando a querellantes“.

“Yo estoy tranquilo con lo que hice, actué de acuerdo a mis convicciones. En los alegatos, en donde se pidió la absolución de estas personas, los abogados de las querellas alegaron de que desde la unidad AMIA se cometían ilícitos. Ante estas imputaciones, nos presentamos ante la Justicia para que nos investiguen a todos”, aseveró Mario Cimadevilla.

cimadevill Crédito: @mariocimadevill

“No solo se cayó la boca Mauricio Macri, sino que estos actos ponen de manifiesto que teníamos un poder político que entendía que los jueces debían ser jueces del poder y no de la ley”, acusó el ex responsable de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA. “Esto lo puse a conocimiento del presidente del Comité Nacional, de los dos presidentes de los bloques parlamentarios, y del presidente de la Convención Nacional, Jorge Sappia. Él único que contestó fue el doctor Sappia. Los otros estaban más preocupados en no enojar a Mauricio Macri“, acusó.

“Germán Garavano decía que había que pedir la absolución de los imputados. Él invocaba al Presidente cuando lo decía. Él cambió dos de los abogados en la querella . Esto motivo a que Elisa Carrió hiciera una denuncia ante la Oficina Anticorrupción y luego pidió el juicio político”, denunció sobre los manejos en la causa AMIA.