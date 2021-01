Mario Negri dijo que “Ginés González García debe asistir al Congreso” – Télam

JxC pidi una reunin con el Ministro de salud a la que no asistir

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, señaló que el ministro de Salud, Ginés González García, “debe concurrir” a la Cámara baja al ratificar el rechazo de ese espacio opositor a la reunión que el funcionario mantendrá mañana en la sede de la cartera a su cargo con legisladores de otras bancadas para analizar el proceso de vacunación contra la Covid-19.

El titular de la principal bancada opositora de Diputados recordó que “en abril fue la única vez” que González García concurrió a la Cámara baja a informar sobre la pandemia y que Juntos por el Cambio presentó “más de 40 pedidos de informes, citaciones al Congreso, pedidos de interpelación y juicio político”.

Negri expresó que el ministro de Salud “no tiene coronita” y remarcó: “No hay más excusas. Luego de la confusión y la incertidumbre que crearon todo este tiempo con las vacunas, lo que corresponde es que el ministro concurra al Parlamento y no que el Parlamento vaya a su oficina. ¿Por qué se esconde si no tiene nada que ocultar?”, planteó el legislador cordobés en declaraciones al canal A24.

El encuentro había sido solicitado por JxC para que el ministro explicara los alcances de las conversaciones con los diferentes laboratorios para la provisión de vacunas, la convocatoria fue rechazada finalmente por el principal bloque opositor de la Cámara baja”

La reunión de Ginés González García con otros bloques se realizará el martes 19 a las 15 en el despacho del ministro, con la presencia de diputados de diversos bancadas que integran la Comisión de Acción Social y Salud que preside el tucumano Pablo Yedlin (Frente de Todos).

Asistirán legisladores del bloque oficialista e integrantes de los interbloques Unidad para el Desarrollo y Federal, dado que los representantes de Juntos por el Cambio anticiparon que no concurrirán al encuentro por considerar que el .ministro debe asistir a una reunión de la comisión mencionada para brindar informes en el ámbito parlamentario.