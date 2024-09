Mario «Paco» Manrique explotó contra la «mesa chica» de la CGT y podría renunciar a su cargo

El secretario gremial de la CGT, Mario «Paco» Manrique, explotó contra la «mesa chica» de la central obrera y personalizó en Héctor Daer, Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez por «negociar a espaldas» de los dirigentes.

El sindicalista se quejó por las «negociaciones» que sus colegas llevan adelante con el Gobierno nacional. «La mesa chica es muy chica, soy el secretario gremial y me avisan 12 horas antes que va a haber una reunión con gobernadores y no sé para que se vana reunir», se quejó.

«A las cosas en la CGT las deciden Daer, Martínez y Rodríguez. Llegó el momento de dejar de hacerse los distraídos y dejar de hablar con metáforas», disparó Manrique, y puntualizó en el titular de UPCN por sus recientes declaraciones sobre la decisión de CGT de no convocar institucionalmente a la movilización contra el veto de Javier Milei al aumento de jubilaciones.

«Andrés Rodríguez esgrime una representatividad que no tiene. Yo soy secretario gremial de la CGT, y Andrés Rodríguez tiene todo el derecho del mundo a opinar como Andrés Rodríguez como yo opino como Paco Manrique. Pero yo nunca voy a opinar en representatividad de la CGT. Él no puede decir las cosas que dice y aparte con una carencia total de sentido común», fustigó.

Mario «Paco» Manrique cruzó a la «mesa chica» de la CGT y apuntó contra Andrés Rodríguez «¿Cuál es el objetivo de la CGT? Yo soy el secretario gremial y no lo sé porque las cosas se discuten entre cuatro y a puertas cerradas»

Y ahondó: «Porque cuando a él le preguntan por qué la CGT no se movilizaba en apoyo a los jubilados y dijo que era una cuestión táctica. Vos para poder conformar una cuestión táctica tenés que tener una estrategia, y para una estrategia tenés que tener un objetivo. Ahora yo te pregunto a vos y a toda la ciudadanía cuál es el objetivo de la CGT. Yo soy secretario gremial y no lo sé. Porque las cosas se discuten entre cuatro y a puertas cerradas».

Manrique, que mantiene una alianza con Pablo Moyano y los gremios del Frente Sindical, admitió que durante el inicio del gobierno de Milei la CGT había logrado ser «referencia» de los trabajadores y aseguró que hoy el problema es la ausencia de ese referente. «La CGT en los primeros meses se había transformado en una referencia. Ahora encontró un interlocutor (Guillermo Francos) y se acabó la acción gremial», afirmó.

«Caminamos juntos hasta que la CGT encontró al amigo, el amigo se llama Francos, interlocutor del gobierno donde pueden negociar cosas a espaldas de los dirigentes», completó.

“Paco” Manrique Diputado: ¿Una oportunidad perdida?

No es la primera vez que el secretario adjunto del SMATA y diputado nacional por Unión por la Patria sale al cruce de sus compañeros de Consejo Directivo. Manrique se ha ganado el rechazo de buena parte de la conducción cegetista por sus constantes ataques mediáticos. Pero aún así, sigue compartiendo la mesa de conducción.

Aunque, en esta oportunidad, deslizó la posibilidad de renunciar a su cargo de secretario gremial. «En estos días estoy definiendo si sigo o no en un lugar que no me siento cómodo y no me representa», advirtió.