Mario ‘Paco’ Manrique: «La CGT debe recuperar su esencia»

El secretario gremial de la CGT y adjunto del SMATA, Mario «Paco» Manrique, pidió por un movimiento obrero con «personalidad fuerte» y «con identidad propia» para afrontar las demandas del difícil presente para los trabajadores.

«La CGT debe recuperar su esencia. El movimiento obrero debe ser parte de todas estas discusiones también. Ser parte con una personalidad fuerte, con identidad propia«, señaló el dirigente.

Manrique, actual precandidato a diputado nacional por Unión por la Patria, sostuvo que «el movimiento obrero debe tener un compromiso muy fuerte y activo, el compromiso que la hora demanda; debe ser un actor principal en todo lo que viene, porque si queremos lograr consensos sociales, económicos, para crear empleo, para controlar la inflación y todo lo que hace a los trabajadores, tenemos que tener un programa propio, compartirlo y debatirlo en cada mesa de decisión y en todo el país».

En una entrevista a la agencia de noticias Télam, el dirigente de los mecánicos del SMATA se refirió a la campaña electoral y aseguró que «el peronismo, como en todas las campañas, va a ser el actor fundamental». «Somos la fuerza política más representativa el país y obviamente formamos parte de una coalición política, así que desde nuestro frente político tenemos que comenzar ya a hablar de cara a la gente, presentando un proyecto de Gobierno, asumir el compromiso de los contratos sociales que lamentablemente con este Gobierno no pudimos cumplir por distintas circunstancias y centrarnos en que la competencia no es entre nosotros: la competencia es contra el otro modelo que quiere un país para pocos, es el modelo que propone la derecha y Juntos por el Cambio (JXC)», agregó.

“Paco” Manrique, precandidato a diputado nacional por UxP: “Ahora hay que empezar a armar un programa de acción”

El sindicalista repudió las propuestas electorales de la oposición referenciada en los precandidatos de JxC y afirmó que «proponen la postergación del bienestar social para el pueblo, son los representantes que defienden los intereses de los que más tienen».

Y destacó que las prioridades para la campaña electoral del oficialismo «serán resolver los problemas de la gente y para eso el cómo resolver la deuda» con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Un trabajador no puede votar a la derecha, porque se estaría pegando un tiro en el pie. Puedo entender que esté enojado por cosas que no se hizo en este años, y su voto puede ir para los compañeros de la izquierda. Ahora votar a la derecha o no ir a votar para que la derecha tenga más chances no, esos errores no se pueden cometer», dijo Manrique.

Consultado sobre un eventual triunfo de Sergio Massa, dijo que las prioridades a resolver serán «los problemas del pueblo y para eso hay que solucionar el problema de la deuda que dejó el macrismo». «El próximo Gobierno deberá armar otra ingeniería de pago de esa deuda que no nos impida crecer y que ese crecimiento sea para todos y no solo para una parte de la sociedad. Acá nadie quiere que los empresarios pierdan plata, pero tampoco es justo que se la lleven toda ellos y el pueblo la mire pasar», cerró.