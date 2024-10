Mario «Paco» Manrique: «Si esto sigue así, la CGT se va a romper»

Luego de su anuncio de que renuncia a la Secretaria Gremial de la CGT, Mario «Paco» Manrique sostuvo que puede ocurrir una ruptura de la CGT como consecuencia de la falta de diálogo y transparencia de la dirigencia para con los gremios y la actitud de la central ante la política de ajuste del Gobierno. “Le pregunto a los periodistas cuales son los objetivos de la CGT y no me saben contestar, yo tampoco los sé, imaginate lo que debe pensar un trabajador”, manifestó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mario «Paco» Manrique es diputado nacional de Unión por la Patria, secretario adjunto de SMATA y secretario gremial de la CGT.

Alejandro Gomel: ¿La CGT tiene la cancha un poco embarrada con la situación y la relación con el Gobierno?

No, embarrada no está, está nublada. Hoy tenemos una conducción en la CGT que no es clara en sus acciones. No tenemos claro qué se está discutiendo, con quién se está hablando y cuáles son los objetivos que se persiguen. Eso hace que algunos pensemos distintos, entendamos que las cosas se tienen que traccionar desde otro lugar, de otra manera y tomar decisiones del conjunto, cosa que no se está haciendo. Por eso decidí alejarme de la conducción de la CGT.

Elizabeth Peger: Esta decisión que comunicó públicamente, ¿la conversó con otros referentes de la conducción? ¿La comunicó efectivamente al Consejo Directivo?

El lunes voy a presentar la renuncia administrativamente como corresponde.

Creo que cada dirigente debe tomar sus decisiones. Muchos me preguntan lo mismo. Yo no he hablado con nadie acerca de esto porque no quiero arrastrar a nadie. Creo que es hora de que los dirigentes empecemos a tomar las decisiones y ocupar los lugares donde debemos estar.

Lamentablemente no me identifico con la forma de conducir que tiene hoy la CGT. Volvieron otra vez a esa forma cerrada donde cuatro o cinco dirigentes definen por todo el grupo de organización.

EP: La mesa chica de la mesa chica, ¿no?

Es demasiado chica la mesa. Imagínate que yo soy el secretario gremial de la CGT y por estatuto sería el tercer hombre en el mando. La CGT se supone que está debatiendo, discutiendo o arreglando la reglamentación de la reforma laboral de la Ley Bases, y no lleva al secretario gremial. Ni siquiera pretendo que me lleven, sino llamar después para decirme se charló esto o se va a hablar aquello. La gente ve eso.

A todos los periodistas les pregunto, y a ustedes también, porque son personas que leen diariamente la realidad del país y se informan, cuales son los objetivos de la CGT y no me saben contestar. Yo que soy el secretario gremial no sé contestar. Imagínate lo que puede estar pasando por la cabeza de un trabajador.

AG: ¿Entonces, a partir de lo que está diciendo, hay una situación de fractura de la CGT? ¿Puede haber, como tantas veces en la historia, esta fractura donde esté en un lado la posición que tiene usted y al otro lado la mesa chica de la mesa chica?

No sé, puede ser. Reitero, mi intención no es arrastrar a nadie, ni mucho menos. Yo sumaré, ya que entiendo las cosas de otra forma, y trataré de colaborar para solucionar los problemas que sufre el movimiento obrero y los trabajadores particulares desde otro lugar, desde mis sindicatos y en el Congreso.

Si después hay otros dirigentes que deciden emprender otro camino y ese camino coincide con mi pensamiento, ahí estaré también encolumnado.

EP: ¿No descarta efectivamente que pueda haber una ruptura?

Creo que si esto sigue así, la va a haber. No se hasta cuando los secretarios generales de los demás gremios van a soportar enterarse por los medios que la CGT se reunió con el Gobierno y…

EP: Y arregló alguna tregua además…

Claro, pero ¿una tregua para qué?

Está bien, sale un compañero a hablar, Andrés Rodríguez, y habla en nombre de la CGT, es lo mismo que yo a vos te dé mi opinión como CGT. Yo te voy a dar mi opinión como secretario gremial y voy a hablar como Paco Manrique. La opinión de la CGT será en una conferencia de prensa, con la conducción presente y después de haber hablado con el Consejo Directivo. Las decisiones se toman en una reunión de consejo directivo, donde se debaten ideas y se intercambian posiciones. Esa es la CGT que yo conocí y en la que yo también participé. Esto que está pasando a mí no me gusta.

EP: No le gusta a varios, me parece, porque en paralelo a la comunicación que usted hizo respecto de la decisión de alejarse de la CGT, también hubo el martes esta reunión de la mesa de los gremios del Transporte, que convocaron y pusieron fecha definitiva a este paro del sector para el 30 de octubre, a contramarcha de lo que quería el resto de la CGT, porque hubo bastantes intentos extraoficiales por desalentar esta protesta. Y me parece que el propio Pablo Moyano lo dejó trascender, de alguna manera, en la comunicación formal al paro. Incluso él mismo habla de alejarse de su cargo como triunviro de la conducción.

Sí, escuché por los medios, para ser honesto.

EP: ¿Habló con él?

Hablé con Pablo el fin de semana, quedamos en hablar el lunes, porque él el martes viajaba a Vancouver por la internacional que también conduce. No nos pudimos comunicar el lunes, así que, en su regreso, mi decisión ya la tomé.

Con Pablo hemos trabajado juntos mucho tiempo, lo respeto, no le exijo nada y para ser honesto, con defectos y virtudes, Pablo siempre fue un hombre coherente, siempre pensó igual, nunca cambió de posición, y eso es lo que nos unió. Después si él define seguir o retirarse es una decisión que tomará él y yo voy a respetar, voy a seguir siendo amigo y siempre vamos a estar juntos. Pero acá lo importante también es que los demás gremios no dependamos siempre de la decisión de uno o dos compañeros.

EP: ¿Y quiénes son los que toman la decisión, esos uno o dos compañeros? Usted mencionó a Andrés Rodríguez, ¿qué otros son los que toman la decisión por el conjunto?

Vos ves los que van a las reuniones, Andrés Rodríguez, Fernando Martínez, Daer, Micheli, Sola. No me molesta que vayan ellos, eso lo quiero aclarar, porque si no parecería que es una cosa de egos y a mí la foto no me interesa para nada, me interesan los resultados, pero hay gotas que me rebalsaron el vaso.

EP: ¿Qué es lo que más te molestó?

Me molestó mucho que cuando vetaron la movilidad jubilatoria, la CGT sacó un comunicado. Los jubilados se movilizan y la CGT da libertad de acción, y después viene la marcha de los estudiantes y la CGT adhiere a la marcha, pero entonces, ¿por qué los jubilados no y los estudiantes sí? ¿Por qué los estudiantes te garantizan una masividad que los jubilados no te pueden garantizar? Esas son las cosas que a mí me molestan.

Si el presidente veta una ley, la CGT tiene que parar, tiene que ser automático, porque no es que está defendiendo a los jubilados o a los estudiantes, está defendiendo la institucionalidad del país. El Presidente logró tener una minoría que le garantiza que se sostenga cualquier veto que él haga, no necesita más al Congreso el Presidente de la Nación, nos va a dejar ahí hablando horas y horas, total después de él veta y tiene 80 y pico de diputados que le van a garantizar los vetos y el Congreso queda pintado, entonces eso es en lo que yo no estoy de acuerdo.

Claudio Mardones: Hay otro frente que usted ha visto muy de cerca y tiene que ver con lo que estaba pasando en la Comisión de Legislación del Trabajo que preside el diputado radical Martín Tetaz. De repente parecía que estaban las firmas para un dictamen de una reforma de la ley de asociaciones sindicales muy ambiciosa, muy resistida por la CGT y, en ese contexto, el oficialismo no le puso las firmas al dictamen y quedó todo como una primera señal de esta tregua. Se había hablado de una negociación también donde estaba su compañero de bancada, Sergio Palazzo. ¿Usted sabía algo de esa negociación? ¿Se enteró ahí en el momento en la comisión? ¿Cree que es el primer punto de esta tregua? ¿Cuál es su evaluación de lo que pasó en Diputados?

Creo que es igual que todo lo que hace este presidente, por eso no entiendo las conversaciones. Sí, lo que vos relatas en parte es real.

La comisión se levantó el día anterior, porque venía el tema de los estudiantes y no quisieron mezclar, perdóname la palabra, más quilombo al quilombo. No lo hicieron porque la CGT lo pidió, y si la CGT lo pidió a cambio de no hacer nada, tampoco estoy de acuerdo. Porque este es un gobierno que, ya lo demostró con los gobernadores, compra voluntades, prometió obras y después no las da.

CM: Parecía que el oficialismo tenía las firmas para el dictamen y, al contar con el respaldo del radicalismo, se muestra seguro de contar con los votos para darle una media sanción. Es decir que quizá en algún momento, antes del fin de año, podrían firmar el dictamen y llevarlo al recinto. ¿Usted cree que eso es posible o que es una sobreactuación del oficialismo para condicionar esa mesita ratona de negociación con la CGT y el Gobierno?

Yo soy parte de la Comisión de Trabajo que está citada para el día martes para tratar ese proyecto de ley. Obviamente tiene la intención de dictaminarlo para que después se trate en el recinto y por ahora los votos no los consigue, pero nada te garantiza nada en el Congreso con la conformación que tiene hoy y con las ideas y vueltas de los diputados. Hoy un diputado te vota por sí, mañana te vota por no, y no se le cae la cara ni da ninguna explicación, pero que van a intentarlo hoy, mañana, dentro de un mes o dos meses, sin ninguna duda. Parte de este Gobierno lo dice en todos lados, te descalifica, te insulta, los mandantes de Milei, el mercado le exige a Milei que debilite las organizaciones sindicales. Entonces no creo que Milei tenga más consideración por los pedidos de la CGT que por los pedidos que le hacen los grandes capitales que representan el mercado en la Argentina.

EP: Ayer, junto con los datos de inflación, se conoció el informe de empleo y salario del Ministerio de Trabajo, y la verdad que los datos de empleo son bastante complejos por la pérdida y destrucción de puestos de trabajo, en el sector formal, es decir, los trabajadores que tienen todos sus derechos garantizados. Y el sector industrial, en ese sentido, es uno de los más golpeados durante estos primeros 10 meses de la gestión de Milei. ¿Qué pasa en el sector automotriz? ¿Hay recuperación? ¿Cómo está la situación?

En el sector automotriz, por suerte la caída llegó a su tope y frenó, por ahora.

Tuvimos unos meses difíciles, donde perdimos aproximadamente unos 2000-2500 trabajadores. Ahora las cosas se estabilizaron, pero obviamente estamos muy lejos de lo que teníamos proyectado para este año. Este año teníamos proyectado habilitar para 550 mil unidades, y con mucha suerte llegaremos a las 350 mil.

Después, la industria en general sufre una caída, y el Gobierno no sólo no habla de la industrialización del país, sino que las medidas que toma complejizan cada vez más las actividades. Cuando vos bajas aranceles a la importación de insumos que se fabrican en la Argentina, estás sacando de la cancha muchas pymes y muchas autopartes. Esto se va a agravar, obviamente, porque después repercute en toda la actividad económica. Si la industria no funciona, no funciona la logística, no funciona el turismo y no funcionan los comercios, porque es todo un entrelazamiento económico que se paraliza.

