Mariquita Delvecchio cruzó a Cynthia García por «atorranta» tras sus insultos a Maslatón

Mariquita Delvecchio salió al cruce de la panelista Cynthia García luego del ida y vuelta que protagonizó este martes 11 de abril por la noche con Carlos Maslatón en el contexto de un programa televisivo. La abogada le dedicó un picante tuit y la descalificó por «irrespetuosa» y «atorranta» a raíz de las expresiones subidas de tono que la periodista le dedicó al economista, quien la había chicaneado por «chavista» y «bolche».

La discusión se produjo en el programa Duro de domar, donde Maslatón le consultó a García si era chavista. «Soy chavista, soy peronista… pero no entiendo el descalificativo», respondió Cynthia García mientras subía la temperatura del debate.

El pico de tensión tuvo lugar momentos más tarde, cuando Maslatón comentó que asistió al funeral de Hugo Chávez e identificó un muñeco de goma en lugar del cuerpo del difunto.

«Estuve en el cajón de Chávez. ¿Sabés que había? Un muñeco de goma… Yo lo vi, me abalancé sobre el cajón de Chávez. No era real, era un muñeco de goma. No es una opinión, yo lo vi», sostuvo Maslatón.

«No, no… te vas a la mierda», le contestó de forma tajante Cynthia García.

«Irrespetuosa» y «atorranta»: el tuit de Mariquita Delvecchio

Caption

Frente a esto, Delvecchio respaldó a su pareja en redes sociales y descalificó a la periodista por los improperios pronunciados.

«Cintia García, en C5N (no te arrobo porque no te encuentro entre tantas homónimas), me resultás una irrespetuosa, intentando hacer un aprovechamiento de tu género despreciable», expresó Delvecchio en Twitter.

«Hoy mandaste a la mierda a Maslatón .. Mirá si hubiera sido al revés. Atorranta», agregó la pareja de Maslatón, visiblemente indignada.

CA/ED