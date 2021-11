Marruecos suspenderá la entrada de vuelos de todo el mundo por la variante Ómicron

Marruecos suspenderá el ingreso de vuelos procedentes de todo el mundo dos semanas a partir de este lunes a raíz de la rápida propagación de la nueva variante Ómicron del coronavirus, anunció este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Ministerio tuiteó que la decisión se tomó para «preservar los logros alcanzados por Marruecos en la lucha contra la pandemia y proteger la salud de los ciudadanos», y destacó la difusión de la variante Ómicron por África y Europa.

«Las autoridades marroquíes decidieron suspender los vuelos directos de pasajeros con destino al Reino de Marruecos, por una duración de dos semanas a partir del lunes 29 de noviembre a las 23:59», agregó el Ministerio en su cuenta de Twitter en francés.

El tuit agregó que la situación se revisará regularmente a fin de ajustar las medidas, si fuera necesario.

🔴En raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19 – Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens⬇️ pic.twitter.com/eM7najn86m

