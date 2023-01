Martín Lousteau advirtió que “el cristinismo está dispuesto a romper cualquier norma básica” – NCN

El senador de la UCR-Evolución, Martín Lousteau, manifestó que la oposición debería poner como condición para cualquier debate o diálogo político el retiro del pedido de juicio político que presentó el presidente Alberto Fernández contra los cuatro jueces de la Corte Suprema. Asimismo, el precandidato a jefe de Gobierno porteño cuestionó la embestida del kirchnerismo contra el máximo tribunal y lo relacionó a un intento “del cristinismo de romper cualquier norma básica” de convivencia democrática.

Ni bien se conoció la dimensión del intento de golpe de Estado en Brasil, Martín Lousteau fue uno de los primeros integrantes de Juntos por el Cambio en expresar una condena sin matices sobre el ataque de fanáticos y militantes enardecidos identificados con Jair Bolsonaro contra el Congreso, el palacio presidencial del Planalto y la Corte Suprema de Justicia con asiento en la capital brasileña. “Repudio absoluto al ataque a las instituciones de Brasil. Todo mi apoyo al presidente Lula y al pueblo brasileño en este ataque a la democracia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, se refirió a la interna de Juntos por el Cambio, sobre los planes de gobierno en los que trabaja la oposición en caso de ganar las próximas elecciones a presidente, y habló de su candidatura por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“La decisión de si es candidato o no la toma Macri, no la toma nadie más. Después la gente votará, para eso tenemos las PASO. A Veces se subestima cuán importante es tener un ex presidente en una fuerza política, por su experiencia y sus vínculos internacionales”, indicó. “No siento que compita contra el PRO y mucho menos contra Horacio. Por eso hablo de fórmulas mixtas o fórmulas cruzadas. A pesar de que no sea una imagen aggiornada, y pido disculpas por usarla, digo que nuestro apellido paterno es Juntos por el Cambio, después algunos tendrán apellido materno: PRO, radicalismo, Coalición Cívica, Confianza Pública, Socialismo, Gen”, añadió.

“No me parece una buena expresión la de Macri de plantear que el PRO no tiene que perder la Ciudad de Buenos Aires, por la Ciudad es de los porteños, no es del PRO ni de nadie. Esa no es la cultura que tenemos que alentar”, cerró.