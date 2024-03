Martín Menem confirmó que habrá proyecto de ley para retrotraer el aumento a diputados y senadores

La polémica por el aumento de 30% en el sueldo de diputados y senadores sumó un nuevo capítulo este jueves por la noche, luego de que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, confirmara que el oficialismo enviará un proyecto de ley para retrotraer la medida, por pedido del presidente. El diputado José Luis Espert había defendido el aumento a la mañana y, por la noche, tuvo que contradecirse. Javier Milei también rechazó el aumento y lanzó contra los legisladores: «Que no me vengan con que no les alcanza».

«Por orden del Presidente Javier Milei, vamos a presentar un proyecto para RETROTRAER el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática, debido a la resolución 0013/11 firmada por el ex-presidente del Senado Amado Boudou y el ex-presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez en el año 2011″, escribió Menem en un posteo de X (antes Twitter). Y continuó: «Los diputados y senadores de la Nación bajo ningún punto de vista deben quedar ajenos a realizar el sacrificio que está realizando el pueblo argentino para salir de la crisis».

Finalmente, el Gobierno Nacional decidió tomar cartas en el asunto y volver atrás la medida, en medio de un contexto de crisis social y económica cada vez más complejo. La noticia se conoció el miércoles luego de una nota de Noelia Barral Grigera en Cenital e inmediatamente generó indignación por la caída de los salarios en general. En la Cámara de Diputados, con la suba pasaron de cobrar $1.567.000 en enero a $ 1.984.000 en febrero. Por otro lado, el reclamo estaba amparado en la bandera izada por el Ejecutivo de que «no hay plata», algo que no se constataba en la práctica con el aumento.

Al mediodía, el diputado libertario Carlos González D’Alessandro había adelantado la presentación del proyecto de ley, charla mediante con Menem. «Conversamos esta mañana con el presidente de la Honorable Cámara de Diputados @MenemMartin, ambos estamos de acuerdo en que hay que retrotraer el aumento que recibimos Diputados y Senadores. Consensuamos presentar un proyecto para dar marcha atrás dicho aumento. Esperamos que la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial se sumen a esta iniciativa. @JMilei @VickyVillarruel», posteo el legislador.

Más temprano, Menem se había mostrado ambiguo en una entrevista radial con Urbana Play, al manifestar que los legisladores de la Cámara baja no cobran antigüedad, ni título, ni aguinaldo. «Yo me comprometí a sortear mi sueldo. Mi dieta personal la sorteo. Todos los jueces, secretarios oficiales, legislaturas provinciales ganan más que un diputado», indicó. Luego agregó: «Si toda la gente está haciendo un esfuerzo, diputados y senadores no deberían ser ajenos a eso«. El mensaje fue similar al que planteó en su último posteo.

José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad, que luego de la asunción de Milei se convirtió en un aliado libertario en el Congreso, había afirmado esta mañana en declaraciones radiales que el aumento era correcto y además corría por detrás de la inflación. «El Estado está haciendo un ajuste equivalente a 50 veces el aumento del gasto público que va a significar nuestra dieta. Tampoco es que cobramos 2 millones de dólares por mes«, se justificó. «Hay una pérdida real del 10%, está bien. Estamos 10 puntos abajo de la inflación«, sumó.

Sin embargo, luego del retroceso ordenado por Milei y en el mismo día, aseveró: «No estoy de acuerdo con el aumento». «Creo que es una etapa para estar bien conectado con la gente, algo que debería ocurrir siempre de parte de un político. La gente la está pasando muy mal. Estamos en un proceso recesivo, con alta inflación. Con el tiempo, ambas cosas van a ir desapareciendo porque se están haciendo las cosas para que todo termine bien. Pero es una etapa dura en la que tenemos que acompañar«, amplió en una entrevista televisiva con Esteban Trebucq en LN+.

«Estamos trabajando con el presidente de la Cámara y seguramente también estará haciéndolo Victoria Villarruel, para que no ocurra para los diputados y senadores», sumó Espert, quien reconoció que «no sabe bien» si el aumento debe tratarse en el recinto.

Javier Milei, contra el aumento a diputados: «Que no me vengan con que no les alcanza»

El presidente también se refirió a la polémica y, en entrevista con LN+, explicó: «Tanto Martín como Victoria tenían que firmar los aumentos, que eran el resultado de la paritaria de la gente del Congreso. En función de eso, se firmó. Obviamente, dada la situación del país, le pedí a Martín que saque la cláusula y avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad».

«Yo no estoy de acuerdo», dijo Milei cuando le consultaron por los aumentos de los diputados y lanzó: «Entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres y más de 10% en la indigencia. Entonces que no me vengan con que no les alcanza porque hay gente que la pasa muchísimo peor, con menos plata», argumentó.

