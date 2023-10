¡¿Martín Palermo fue un nueve sobrevalorado?!

Le digo a una amiga, muy buena lectora, que estoy disfrutando como loco de “Un hombre singular”, la novela de J. P. Donleavy que acaba de ser editada en la Argentina. Este autor norteamericano circulaba hace 15 años como un santo y seña de iniciados en los talleres literarios de Pablo Ramos. Si uno quería saber lo que era la buena literatura había que leer sí o sí “Cuento de hadas en Nueva York”, un libro de Donleavy que no se conseguía por ningún lado. Hasta que lo editaron aquí, lo leí y me hice fan.

Estoy con mi amiga, entonces, batiendo el parche con la novedad, cuando ella me interrumpe secamente: “Vos me regalaste Cuento de hadas en Nueva York y me pareció un plomazo”. Una piña de Tyson no me hubiera dolido más.