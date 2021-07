Martín Tetaz confirmó que integrará la lista de María Eugenia Vidal en las elecciones

Martín Tetaz

El economista y escritor Martín Tetaz formalizó hoy la aceptación de su candidatura como segundo diputado Nacional acompañando a María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires.

“Hace cerca de un mes tuve un llamado de Martín Lousteau entusiasmado con lo que significaba el resurgimiento del radicalismo. El lanzamiento de Facundo Manes en la Provincia de Buenos Aires, un montón de gente entusiasmada con la posibilidad concreta de que el partido lidere lo que es el espacio de Juntos por el Cambio y eventualmente consiga apuntalar, darle oxígeno y ofrecer una alternativa concreta en un contexto en el cual se trata del grito de la Argentina”, afirmó en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre.

Tetaz aprovechó el espacio para despedirse de sus compañeros en el programa radial donde participaba y aprovechó su intervención para trazar la línea argumental de lo que será su candidatura, basada en la educación, el trabajo y la inversión.

“Estamos en un momento en el que tal vez mucha gente no se da cuenta, pero son momentos en los cuales se está jugando el futuro en la Argentina. Esta es una elección muy importante en la cual se va a jugar si Argentina respeta a las instituciones, a la propiedad privada, si Argentina quiere construir una verdadera grieta, que es la única grieta que hay en la Argentina, que es de un lado, la gente que trabaja, que produce, que invierte y que estudia. Después, uno puede tener diferencias dentro de ese gran grupo, pero esa es la mitad de la Argentina que necesita ponerse de pie”, afirmó.

En ese marco, el economista confirmó que de cara a los próximos meses abandonará el rol de periodista que había desarrollado durante los últimos tiempos.

“Esa misma libertad por la cual están peleando y dispuestos a dar la vida los cubanos es la misma que nosotros estamos relativamente cerca de perder. Y no tenemos que dejar que eso pase. La pregunta no es por qué me meto yo, la pregunta es por qué no se meten todos. Este es el momento en el cual hay un llamado masivo de construir una alianza política entre la gente que trabaja, que estudia y que invierte. Esa es la Argentina que tenemos que tratar de construir y en ese desafío me embarco ahora”, indicó.