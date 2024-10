Martín Tetaz: «No hay ningún tipo de razón presupuestaria para vetar el aumento»

Mientras distintos sectores sociales y políticos marcharán frente al Congreso por el presupuesto universitario que será vetado por el presidente, los legisladores se preparan para un nuevo debate en busca de los dos tercios para sostener la ley. Martín Tetaz se mostró esperanzado con alcanzar el número necesario de legisladores, aunque afirmó que todavía quedan negociaciones pendientes en los bloques: «El principal argumento que le dio los votos al Gobierno en el debate por las jubilaciones no está vigente ahora porque el impacto en el PBI es mucho más pequeño”. Además, el Diputado Nacional por la UCR aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que la implementación de la Boleta Única de Papel ayudará a reducir el riesgo de fraude en las elecciones: «ya no van a poder robar boletas porque el votante recibe una papeleta que tiene todas las candidaturas de todos los espacios políticos”.

¿Cuál es tu opinión sobre el veto al presupuesto universitario?

Hoy tenemos un evento muy importante que es la Marcha Universitaria para resistir el veto del presupuesto porque no hay ningún tipo de razón presupuestaria. La única razón que se ve es una intención de afectar y perjudicar al sistema de universidades públicas. En muchas oportunidades, el Presidente ha demostrado que no le gusta y que preferiría que el sistema universitario y el de salud funcionaran con aportes privados.

Es extraño porque el Presidente es economista, pero no comprende que el Estado se queda con más de la mitad de los ingresos de los trabajadores y que prácticamente no le da salud ni educación a los trabajadores. La mitad de la matrícula de la Ciudad de Buenos Aires se va a la escuela privada, muchísima gente utiliza el sistema de clínicas privadas para atenderse y en el único sector donde hay calidad es el de la universidad pública.

El sector fue uno de los que más recortes tuvo, va a ser el que menos crecerá el año que viene teniendo en cuenta el presupuesto y la ley que se vetó tenía un impacto de 0,14 puntos de PBI, es decir que no afectaba el equilibrio fiscal del Gobierno. El veto no tiene razón desde el punto de vista del déficit. Por eso hay tanto apoyo a la marcha y tanto rechazo al veto del presidente, incluso dentro de sus propios votantes.

¿Cuáles son los cambios importantes que implica la implementación de la Boleta Única de Papel?

Ese fue un avance muy importante que conseguimos ayer y va a terminar con buena parte del clientelismo en la provincia de Buenos Aires. La Matanza, por ejemplo, tiene 50 kilómetros de profundidad, cuando teníamos que fiscalizar el municipio teníamos que elegir dónde lo hacíamos y dónde no. Cuando pasaban cosas como la diferencia de votos que hubo entre las PASO del 2019 y la elección general.

Hubo mucho fraude en las escuelas que no se podían fiscalizar, pero es algo que se limita bastante con la implementación de la Boleta Única de Papel. Ya no van a poder robar boletas porque el votante recibe una papeleta que tiene todas las candidaturas de todos los espacios políticos. Además, el proyecto que salió es la versión de Mendoza con una boleta que no tiene botón y evita el arrastre de las candidaturas más importantes a nivel nacional. El elector tiene que buscar a los mejores candidatos en cada sector de la boleta y eso también es positivo. Genera más competencia y favorece a los partidos políticos más pequeños.

Alejandro Gomel: ¿Crees que están los dos tercios para insistir con el presupuesto universitario si se confirma el veto presidencial?

No es tan probable que estén los dos tercios, pero es factible. Venimos de una experiencia con el veto al aumento en las jubilaciones que nos dejó a siete votos en el Congreso para llegar a los dos tercios. Hay discusiones en cada uno de los bloques. En el radicalismo, desde aquella votación hasta ahora, se tomó la decisión de decidir de forma mayoritaria y eso podría evitar que haya votantes que sigan la posición del Gobierno. De la misma manera, tal vez haya discusiones dentro del PRO que puedan facilitar algún voto en favor del presupuesto universitario.

El principal argumento que le dio los votos al Gobierno en el debate por las jubilaciones no está vigente ahora porque el impacto en el PBI es mucho más pequeño. Uno no pierde la esperanza, pero tampoco quiero generar falsas expectativas.

¿Es una decisión más política que presupuestaria?

El Gobierno está equivocado porque fue el mismo que prorrogó el presupuesto del 2023 que establece un piso para la educación del 1,33% del PBI. Lo único que le estamos pidiendo al Gobierno es que cumpla con la ley de presupuesto vigente. El Gobierno no cree en la educación pública, lo dijo el Presidente de forma clara en el Congreso, él cree que la gestión tiene que converger hacia un Estado Gendarme que solamente provea defensa y justicia. Si es un Estado Gendarme, en la cabeza del presidente no figura ni la salud ni la educación.

Elizabeth Peger: La semana pasada hubo una iniciativa tuya que tuvo consenso en el Congreso y buscaba limitar las elecciones en los sindicatos y las denominadas «cuotas solidarias». Sin embargo, por orden del Gobierno, el oficialismo decidió no acompañarlos. ¿A qué se deben estos cambios del Gobierno?

Entiendo que se trata de pragmatismo. Esta era una agenda que el propio Presidente había planteado. El 1 de marzo, en la Apertura de Sesiones del Congreso, el presidente dijo que iba a mandar una ley de democracia sindical. Ya teníamos 28 proyectos de ley en esa línea y el Presidente se sumaba a una corriente, por lo que no fue difícil construir un consenso y avanzar en el dictamen. Lo raro es que los propios diputados oficialistas que se habían comprometido a acompañar empezaron a decir que había una decisión del Ejecutivo de no votar a favor.

Después se conoció el encuentro en Olivos con los sindicatos, lo cual prueba que el Gobierno prioriza otra cosa por encima de su agenda y su compromiso con los votantes. Acá hay una diferencia importante, uno espera que el Gobierno se comporte como se comporta en relación a las universidades y a las jubilaciones. Va con su línea argumentativa y de discurso. En el caso de los sindicatos, sus propios votantes les piden al Gobierno que les ponga un límite.

¿Qué implica esta negociación entre el Gobierno y los sindicatos?

Tratando de pensar bien, entiendo que debe ser un acuerdo por cierta paz social y que los sindicatos quiten el apoyo a la Marcha Universitaria. Tanto la CGT, como la CTA representan a gremios docentes y no docentes. Uno podría pensar que el Gobierno quiere debilitar la marcha o un futuro paro nacional. Pero no lo sé, esta situación nos dejó sin palabras y creo que ni ellos lo pueden explicar. Dijeron que no era el momento, pero ese es un argumento ridículo. El momento es cuando tenés los votos. ¿Cuándo va a ser el momento? Cuando pierdan 15 puntos de imagen positiva.

¿Cuál es tu pronóstico respecto al futuro del mapa político?

Nosotros estamos en una trampa de la que tenemos que tratar de salir. Esta trampa de que la política se construye en categorías dicotómicas y nosotros buscamos una tercera categoría. Acompañamos las cosas que nos parecen bien del Gobierno, pero le ponemos límites en el Congreso. No queremos que vuelva el kirchnerismo, queremos que le vaya bien al Gobierno, pero no nos gusta lo que hacen en materia de educación y de salud. No nos gusta el modelo de Estado Gendarme que plantea el presidente.

Tenemos una tercera corriente política distinta que la plantea el kirchnerismo y el Gobierno. El problema es que es una pecera sin peces. Cuando terminó la votación de la Ley Bases nos puteó todo el mundo. La mitad de la gente nos puteaba porque decía que le habíamos votado todo a Javier Milei, cosa que no era cierta, y la otra mitad nos puteaba por no haber votado nada a favor, cosa que tampoco era cierta. Lo que nosotros habíamos hecho era convertir una ley mala en una ley buena y darle un montón de herramientas al Gobierno, pero eso no está en ningún modelo del votante promedio.

Para el votante promedio, o estás con el Gobierno, o sos kirchnerista. Nosotros estamos en esa trampa de la cual tenemos que salir. O salimos construyendo un liderazgo fuerte o convergiendo en un espacio donde eso se pueda dirimir en una PASO. Hay quienes plantean que tenemos que ir a una gran PASO entre Juntos por el Cambio y los libertarios.

Así se planteará la discusión de cara al 2027 porque va a ser un año donde la provincia de Buenos Aires nos va a ofrecer la misma trampa de no tener balotaje. Nosotros teníamos que encontrar una fórmula para convertir la elección de la provincia de Buenos Aires en un balotaje, pero para eso hay que hacer algún tipo de acuerdo político.

Si se divide en tres, ¿siempre pierde el espacio político del medio o a lo mejor el humor de la sociedad hace que haya peces en esa pecera?

En la elección de medio término hay una oportunidad para construir. La elección de medio término no tiende a polarizarse tanto y, si uno tiene buenos candidatos, podemos nutrir una tercera fuerza. Sobre todo con la Boleta Única de Papel que hace que la gente sí o sí vote a un candidato que conozca y se limita a esta idea de que una imagen presidencial fuerte arrastra legisladores desconocidos. Pero también tenemos que saber que el panorama se va a complejizar en 2027, donde seguramente volvamos al escenario de balotaje.

