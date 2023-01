Martínez anticipó que se preparan para iniciar las Sesiones Extraordinarias pese al rechazo de la oposición – NCN

El Gobierno confirmó el llamado a Sesiones Extraordinarias en el Congreso, que serán entre el 23 de enero y el 28 de febrero próximos, con un gran temario en el que se destaca el pedido de juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, adelantó que buscarán una estrategia para sortear la negativa de Juntos por el Cambio a facilitar el debate en el período extraordinario.

Germán Martínez indicó que “se habla mucho de la cuestión del juicio político y es obvio que tiene una importancia en el desarrollo de las extraordinarias pero hay una batería de temas”. Asimismo, el temario para las sesiones extraordinarias incluirá el pedido de Juicio Político contra la Corte Suprema; el proyecto de ampliación de miembros del Máximo Tribunal y un paquete de iniciativas económicas. Se trata de un total de 27 proyectos.

“Estamos preparando todo para que la semana que viene podamos estar activos en la Cámara de Diputados, el temario propuesto por el presidente de la Nación es amplio”, añadió Martínez. Cabe recordar que la semana pasada, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió y resolvió no dar quórum en la comisión de Juicio Político ni en el recinto. Martínez criticó esa postura y consideró que “fueron más allá del quórum de las sesiones. También hubo un parate porque los presidentes de las comisiones que respondían a Juntos por el Cambio no convocaban a esas comisiones”, alertando que la intención de los opositores fue “paralizar el funcionamiento de la Cámara”.

“Fue más grave que el no tener exclusivamente quórum, hubo un intento de frenar la actividad parlamentaria a la espera de la famosa reposición de la ley del Consejo de la Magistratura. Da la sensación de que todos los fantasmas se despiertan y hay un sector muy importante de Juntos por el Cambio que salen a decir ‘nosotros no nos movemos en la agenda parlamentaria hasta que ese tema no salga’”, completó.

En tanto, el diputado opositor dijo que mantienen la estrategia de trabajar sobre los 257 legisladores “y ver la posición de cada uno de los bloques, hablar con cada uno tratando de ver los puntos de coincidencia”. Cuestionó que “tenemos dos fallos sumamente arbitrarios de la Corte Suprema de Justicia. Uno que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura y otro que tiene que ver con los fondos para Horacio Rodríguez Larreta que es un plus de 200 mil millones de pesos para la Ciudad de Buenos Aires que se lo saca al plan de obra nacional en las 24 jurisdicciones argentinas y se lo dan solamente a Rodríguez Larreta”.

Al respecto, dijo que “se está configurando una constelación de toma de decisiones en la Corte Suprema de Justicia que nos hacen pensar en el mal desempeño” motivo por el cual, se defendió al asegurar que desde el bloque “no hay nada personal contra los integrantes de la Corte Suprema” sino que están “haciendo un análisis político no un juicio penal”. Por último, destacó que Alberto Fernández le pidió que “busque los mecanismos para tener una ley tanto para la ampliación de la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de la Magistratura y me lo ratificó al momento de definir el temario de las extraordinarias”.