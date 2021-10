MÁS CIRCO QUE PAN. | 7 miradas

Por: Luis Tonelli. Del “Vienen por todos” al “cuidado que, quizás, se quedan sin nada”. En pocos días, la parábola que ha recorrido el gobierno de Alberto Fernández (es un decir) ilustra bien esa caracterización de la Argentina como país en donde puede pasar de todo. Incluso nada.

La lealtad del voto quinta esencialmente peronista, o sea, la de los estratos más populares era algo que tanto oficialistas como opositores descontaban. En el estereotipo imperante en la argentina, esos eran los sectores sometidos a prácticas clientelares, fácilmente chantajeables por esa red de gobierno/punteros políticos. Red propiedad casi exclusiva, en el conurbano bonaerense, del Frente de Todos.

Pero ese “barro sublevado” esta vez no lo hizo por los candidatos que se presumen los herederos legítimos de El General y Evita, en un hecho inédito y quizás, histórico. Tampoco, es cierto, lo hicieron por una oposición hegemonizada por los que tienen un discurso espejo al del kirchnerismo, donde priman las declamaciones ideológicas en cambio de las políticas concretas para superar la espantosa situación social y económica.

Hoy, el núcleo del kirchnerismo se parece al que votaba en su momento al FREPASO, clases medias empobrecidas, alienándose de los estratos mas bajos para los que, en términos concretos (o sea, en el disfrute de un cierto bienestar social), pareciera que Perón y Evita no hubieran nunca existido.

La hiper emisión de pesos del gobierno para sostener tanto planes sociales como subsidios a los ricos se traduce una inflación galopante. Para los que menos tienen, esa inflación significa lisa y llanamente comer mucho menos. Lo que te da el gobierno, te lo saca el gobierno. Y el malestar y la mufa por la inflación se suma a la acumulada por la cuarenterna.

El gobierno, frente a ella, solo puede responder con más circo que pan. Un operativo de control de precios que poco y nada puede hacer para detener la avalancha de remarcaciones, con tantos pesos en la calle, y tan pocos dólares en el mercado, lo que dispara el blue por las nubes. También hay circo en la política internacional, dirigido a esos votantes ideologizados. Apoyo a Venezuela, a Nicaragua, y a la Causa Mapuche. Cosas que le inflan el pecho a algunos, pero que no le llenan el estómago a muchos.

El control de precios no importa en los resultados que el Gobierno sabe que no va a lograr. Pero si en la demarcación nítida del enemigo, tan necesaria para mantener el apoyo de los propios en las elecciones que vienen. Ahora son los comerciantes, los supermercados, los que les roban al pueblo. Estrategia electoral absolutamente defensiva: si lo que está en juego es una disputa ideológica, entonces, no hay estrictamente competencia política, sino una confrontación, como la de las luchas religiosas. Nadie se pasa de bando, no hay mercado, sino dos monopolios, el de una coalición y la otra.

Sin embargo, si bien el electorado peronista no traicionó al peronismo en las PASO, tampoco fue completamente leal. Prefirió votar partidos minúsculos. O sea, votos perdidos, antes que votar a los candidatos del Frente de Todos (o a los de Juntos).

Muchos ven ahí la mano de los intendentes, que sienten amenazados sus feudos por los imberbes de La Cámpora, ya que algunos no pueden aspirar a una nueva reelección asegura su impunidad, por la ley que en su momento sacaron María Eugenia Vidal y Serio Massa, trabajando de consuno que permite una reelección

Es la misión fundamental de Aníbal Fernández: alinear los patitos políticos en el conurbano y que los intendentes se pongan las pilas en traccionar los votos de los más pobres de nuevo hacia el Frente de Todos. Claro que, en donde el Gobierno ve la conspiración de los intendentes, lo que existe realmente es una estrategia de supervivencia de ellos. No han movilizado más, porque sus votantes no hubieran votado igual al Frente de Todos.

Eso, sin embargo, no lo puede capitalizar hasta ahora la oposición. La disputa interna entre halcones y palomas, que es en realidad una pelea entre las dos terminales en pugna, el team Mauricio vs el team Horacio, se materializa entre una postura moderada y otra de derecha liberal. Cuando en realidad, se trata de posicionamientos diferentes. Se puede ser duro en la oposición y centrista. Pero aquí la dureza se ha procesado en términos ideológicos, lo que aliena al electorado de centro quien es el que decide las elecciones. Resultado, la oposición gana gracias a que el oficialismo pierde.

Mientras tanto, el gobierno confía en que su doble discurso que vuelve explicito ante el FMI diciéndole que tengan paciencia por que todo se trata de jueguito para la tribuna, puede resultar tremendamente riesgosa. Una derrota electoral en noviembre peor que la de las PASO puede picarle el gobierno al boleto, lo cual significa en la Argentina, dólares yéndose por las nubes, extinción de las reservas, e ingobernabilidad.

O sea, el infierno tan temido, pero por todos. En los fulgores del estallido, siempre se generó un 10 por ciento adicional de pobreza. Lo que en estas circunstancias ya significan no una Argentina desfigurada, sino otra Argentina. Una en la que nunca imaginábamos que íbamos a vivir.