Más de 100 detenidos en una protesta en Londres contra el confinamiento – Télam

Los manifestantes se concentraron en la Plaza Trafalgar

Más de 100 personas fueron detenidas la noche del jueves en pleno centro de Londres tras enfrentarse con la policía mientras marchaban contra el segundo confinamiento que comenzó a regir desde el jueves en Inglaterra, en medio de un fuerte avance del coronavirus.

La marcha se desarrolló luego de que el Gobierno británico decidiera tomar medidas más contundentes para frenar el avance de un virus que ya mató a más de 48.000 personas en el Reino Unido.

Los manifestantes se concentraron en la Plaza Trafalgar, en el centro de la capital, con pancartas que decían “!No más encierros, no más encubrimientos, no más máscaras, no más mentiras!”, según imágenes de medios locales.

La manifestación coincidió con la Marcha del Millón de Máscaras, una protesta anual mundial asociada con el movimiento internacional de ciberactivistas, Anonymous.

Los manifestantes llevan tradicionalmente las máscaras de Guy Fawkes de la novela gráfica “V de Vendetta”, de Alan Moore, escrita como símbolo de rebelión contra el totalitarismo.

Entre la multitud estaba el hermano del exlíder laborista Jeremy Corbyn, Piers, de 73 años, a pesar de haber sido multado con 10.000 libras (unos 13.000 dólares) por haber participado de otra marcha similar, también en contra de las restricciones por el coronavirus, alentando a la gente a romper las reglas.

En un comunicado, la policía dijo que realizó 104 detenciones por incumplir con las instrucciones de los agentes.

La mayoría de las detenciones fueron por infracciones de las regulaciones del coronavirus.

La comandante Jane Connors, que dirigió la operación dijo que la prioridad fue mantener seguros a los londinenses.

“Llevamos ocho meses en esta pandemia nacional y, francamente, no puede haber excusa para que las personas infrinjan peligrosamente las regulaciones que existen para evitar una mayor propagación del coronavirus”, subrayó.

Agregó que el jueves por la noche una multitud de personas eligió ignorar las nuevas regulaciones, comportarse de manera irresponsable y reunirse de manera peligrosa.

“Más de 100 de estas personas ya han sido detenidas y tendrán que afrontar las consecuencias de sus actos”, afirmó.