Más de 110 países se comprometieron a triplicar las energías renovables hasta 2030

Un grupo de 116 países firmó un compromiso para triplicar la capacidad instalada de energías renovables de aquí a 2030, anunció la Presidencia de la COP28 de Dubai.

Los países se comprometieron a «trabajar juntos» para aumentar las capacidades renovables globales y llevarlas hasta los 11.000 gigavatios (GW), algo más del triple de los 3.400 GW que actualmente se producen mediante molinos eólicos, paneles solares, represas hidroeléctricas y otras fuentes.

Ese objetivo tiene en cuenta «los diferentes puntos de partida y circunstancias nacionales» de cada país signatario, precisó el comunicado de la Presidencia emiratí de la conferencia, recogido por la agencia de noticias AFP.

A fines de 2022, las capacidades globales eran de 3.372 GW, según la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), dominadas por la hidráulica (37%) y la solar (31%).

Today at 15h30 GST at @COP28_UAE and @EC_AVService we will launch the Global Pledge to TRIPLE renewables and DOUBLE energy efficiency by 2030.

Planet-wide goals that bring us closer to a clean energy future for all.

120 countries are on board.

Join the movement. pic.twitter.com/LJIq9l5OX6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 2, 2023