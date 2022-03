Más de 1,5 millones de personas huyeron de Ucrania por la guerra

Más de 1,5 millones de personas ya huyeron de Ucrania a países vecinos en diez días de invasión rusa, en la crisis de refugiados más acelerada desde la Segunda Guerra Mundial, dijo este domingo el jefe del organismo de la ONU para los refugiados (Acnur).

La mayoría de los refugiados huyó a Polonia, que este domingo informó haber recibido más de un millón, tras un nuevo récord de 129.000 en las últimas 24 horas.

«Más de 1,5 millones de refugiados de Ucrania han cruzado a los países vecinos en diez días», tuiteó el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACnur), Filippo Grandi. «Esta es la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial», agregó.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II.

