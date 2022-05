más de 200 muertos en tiroteos y casi 8.000 abatidos por armas de fuego en EE UU solo en este año

La pesadilla de los Estados Unidos de Norteamérica no tiene fin. Esta vez ha tomado forma en una pequeña localidad de Texas. Al menos 21 personas, 19 de ellas niños, han muerto este martes en un tiroteo en una escuela de primaria de la localidad de Uvalde. En lo que va de año ya ha habido 27 tiroteos en escuelas de este país, según Education Week.

El de Uvalde ha sido el más letal en lo que va de 2022. Es también el segundo en un centro escolar de EE UU más mortífero de la última década, después del ocurrido en 2012 en la escuela de Sandy Hook en Newton (Connecticut), donde 26 personas murieron, y por delante del de 2018 en el instituto secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland (Florida), donde hubo 17 fallecidos.

Pero el rosario de tragedias armadas es inmenso. La masacre de la escuela de Columbine conmocionó especialmente al país. El 20 de abril de 1999, dos estudiantes mataron a 13 personas y dejaron heridas a otras 23 en esta escuela de Littleton (Colorado).

Desde el tiroteo de Columbine, 554 personas han muerto o resultado heridas en tiroteos en escuelas de EE UU

The Washington Post ha hecho cuentas. Desde el tiroteo de Columbine, al menos 554 niños, educadores y personal escolar han muerto o resultado heridos en tiroteos en escuelas de Estados Unidos. Los tiroteos han dejado 185 muertos y otros 369 heridos.

Según el Post, en total, se estima que 311.000 escolares se han visto afectados por tiroteos o han estado expuestos a la violencia armada en su escuela desde la masacre de Columbine de 1999.

212 tiroteos en lo que va de año

Las cifras ilustran la tragedia; dan una idea de sus dimensiones. Por ejemplo, en lo que llevamos de 2022 ya ha habido en EE UU al menos 213 tiroteos masivos. El dato es del Gun Violence Archive (GVA), una organización sin ánimo de lucro que retrata con números la lacra de las armas en el país. Según sus datos, en 2022 en EE UU ya han muerto por arma de fuego 7.626 personas.

El GVA define tiroteo masivo como aquel en el que se hiere o mata a cuatro o más personas, sin incluir al atacante. En 2021 fueron 693. La estadística muestra un crecimiento imparable. En 2014 en EE UU hubo 272 tiroteos masivos; en 2015, 336; en 2016 se llegó a 382; en 2017 fueron 348; en 2018 se bajó a 336; en 2019, se alcanzaron los 417 tiroteo masivos; en 2020, aumentó la cifra hasta 611; y en 2021, 693.

La cifra de tiroteos masivos alcanzó en 2021 los 693, la mayor jamás vista

Otro dato para hacernos una idea de lo que son las armas en este país. Cada día al menos 200 personas resultan heridas por arma de fuego en EE UU, según Agency for Healthcare Research and Quality, Healthcare Cost and Utilization Project.

El año más reciente del que se dispone de datos completos es 2020. Según los CDC (Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics), la agencia nacional de salud pública de EE UU, ese año 45.222 personas murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos.

De la cifra se hace eco el Centro de Investigaciones Pew (un think tank de Washington), que aclara que se incluye en ella asesinatos, suicidios con armas de fuego, las que fueron involuntarias, las que involucraron a las fuerzas del orden y aquellas cuyas circunstancias no se pudieron determinar.

La población negra lo sufre más

En Estados Unidos todas las formas de violencia afectan más a los negros; también la violencia armada. Los homicidios y agresiones con armas de fuego afectan de forma desproporcionada a la población negra. Según los CDC, un afroamericano tiene 11 veces más probabilidades de morir en un tiroteo que una persona de raza blanca.

Los afroamericanos representan solo el 7% de la población, pero suman el 52% de las víctimas mortales por arma de fuego, de acuerdo con el Centro Giffords. También ante las fuerzas de seguridad. Una persona negra desarmada tiene cinco veces más posibilidades de morir por disparos de la Policía que una persona blanca.

332 millones de habitantes y casi 400 millones de pistolas

No es fácil saber cuántos estadounidenses están armados. Pew muestra que un 30% de la población de EE UU dice tener un arma de fuego y casi un 40% afirma vivir en un domicilio que dispone de ellas.

En el país hay 393 millones de pistolas, según calcula el Centro Giffords, el movimiento para acabar con la violencia de las armas en EE UU, creado por la ex congresista Gabrielle Giffords (en 2011 recibio un tiro en la cabeza durante un tiroteo en un mitin en Tucson en el que murieron seis personas).

¿Por qué tienen armas? A la pregunta de Pew la principal respuesta es la seguridad (lo dicen el 67% de los encuestados) seguida muy de lejos por otras razones como caza (38%), deporte (30%) y coleccionismo (13%).

Armas y más armas: hasta cuándo

Tras la masacre de Uvalde, el presidente Joe Biden ha dado un discurso a la nación desde la Casa Blanca y se ha preguntado cuándo se plantará su país ante el lobby de las armas. «Como nación nos tenemos que preguntar cuándo, en el nombre de Dios, vamos enfrentarnos al lobby de las armas, cuándo, en el nombre de Dios, vamos a hacer lo que en el fondo sabemos que hay que hacer», dijo Biden.

Cuándo, en el nombre de Dios, vamos enfrentarnos al ‘lobby’ a favor de las armas»

Los datos muestran que los estados con leyes de armas más estrictas tienen tasas de mortalidad por armas más bajas. «En pocas palabras, las leyes de armas salvan vidas», afirma Giffords. Según esta organización, las leyes fuertes no pueden proteger completamente a un estado si sus vecinos no han hecho su parte.

«El tráfico de armas desde estados con leyes de armas débiles socava las protecciones que funcionan para prevenir los tiroteos y desempeña un papel importante en el fomento de la violencia en los estados con leyes fuertes», aseguran. Para Giffords, hasta que todos los estados de Norteamérica no apoyen las leyes de seguridad de las armas, EE UU seguirá teniendo una de las tasas de mortalidad por armas más altas del mundo.