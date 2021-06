Más de 5,6 millones de europeos se registraron para seguir residiendo en Reino Unido – Télam

El Reino Unido sali de la UE a principios de 2020

Ms de 5,6 millones de ciudadanos de la Unin Europea (UE) y del Espacio Econmico Europeo (EEE) y sus familiares presentaron solicitudes para continuar residiendo en el Reino Unido tras el Brexit, una cifra mucho mayor que la estimada de 3,7 millones.

Tras el referndum del Brexit celebrado en 2016 hace cinco aos y que permiti la salida del Reino Unido de la UE, se introdujo el estatus de asentado para que los ciudadanos europeos que ya vivan en el pas puedan seguir hacindolo.

Despus de que el Reino Unido saliera de la UE a principios de 2020, a los ciudadanos que se registraron se les permite conservar los mismos derechos de residencia, viaje, empleo y acceso a la atencin mdica y prestaciones sociales.

El Gobierno britnico advirti que la fecha lmite para las solicitudes al llamado “Esquema de Asentamiento de la UE” no se extender ms all de fines de junio”

El prximo mircoles 1 de julio vence el plazo para ese registro y luego de esa fecha, los ciudadanos de la UE debern probar su estado migratorio.

Segn un informe de la cadena de noticias britnica BBC, aproximadamente 5 millones de solicitudes de residencia provinieron de Inglaterra, al menos 1,4 millones de Escocia y aproximadamente 92.000 de Gales e Irlanda del Norte.

Ms del 90% de las solicitudes han sido aprobadas

Los pases cuyos ciudadanos han presentado el mayor nmero de solicitudes son Polonia, con 975.000, y Rumana, con 918.000, segn el medio britnico.

No obstante, ms del 90% de las solicitudes han sido aprobadas, pero an faltan alrededor de 400.000 que estn pendientes de su aprobacin, y se cree que hay cientos de miles de personas que todava no se han postulado.

Segn el subsecretario de Estado parlamentario para la Inmigracin, Kevin Foster, cualquier persona cuya solicitud no haya sido concluida antes de la fecha lmite de la prxima semana no se perder, ya que sus derechos estn protegidos por la ley.

Foster dijo adems que no habr un plazo para completar una solicitud de estatus de asentado para aquellos que pueden justificar la demora.

Maike Bohn, cofundadora del grupo de campaa ciudadana de la UE the3million, celebr la noticia y dijo que sirve para la gente que present su solicitud tarde, pero agreg que le preocupaba que los que an no la presentaron a tiempo puedan quedar como ilegales.

Advirti que corren el riesgo de perder su trabajo, la vivienda, el acceso a la atencin mdica gratuita y mucho ms.