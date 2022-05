Más de 70 heridos tras la irrupción de tropas israelíes en el sepelio de un joven palestino

El joven palestino murió el sábado pasado debido a las graves heridas que sufriera el 22 de abril en una mezquita. Foto: AFP

Más de 70 personas resultaron heridaseste lunes en un cementerio cercano a la Ciudad Vieja de Jerusalén tras la irrupción de tropas israelíes durante el sepelio de un joven palestino, informaron fuentes humanitarias.

La Media Luna Roja reportó 71 heridos, 13 de los cuales debieron ser hospitalizados, luego de que fuerzas de seguridad israelíes dispersaran a los asistentes al funeral con gases lacrimógenos y balas de goma, según la televisora Al Jazeera.

Además, al menos 16 personas fueron detenidas en las inmediaciones del cementerio, según la agencia de noticias Europa Press, y seis uniformados israelíes quedaron levemente heridos por pedradas, según el diario Times of Israel.

“Cientos de infractores de la ley y alborotadores arrojaron piedras, palos y objetos, lanzaron fuegos artificiales y trataron de dañar a las fuerzas policiales en el lugar”, dijo la Policía israelí en un comunicado, según el diario Haaretz.

“Las fuerzas de ocupación ya no se conforman con cometer sus crímenes contra la vida de nuestro pueblo sino que sus violaciones se extienden a la santidad de los muertos y los cementerios”, replicó la Autoridad palestina, que calificó el hecho como “acto brutal y bárbaro”, según la agencia palestina de noticias Maan.

Los incidentes ocurrieron durante el sepelio de Walid al Sharif, quien murió el sábado pasado en un hospital debido a las graves heridas que sufriera el 22 de abril en una mezquita.

Clashes erupted on Temple Mount during the funeral of Walid al-Sharif, where hundreds of Palestinians are reportedly throwing stones and bottles toward Israeli forces while flying Palestinian flags.#Israel | #Palestinians https://t.co/YSRWvxBeG4

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 16, 2022