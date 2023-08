más de dos millones de niños abandonaron sus hogares por el conflicto armado

El conflicto que estalló en abril en Sudán por los enfrentamientos entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) provocó que más de dos millones de niños abandonen sus hogares, una cifra que supera el dato de desplazamientos registrado en los cuatro años anteriores juntos, alertó Unicef.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia estima que 1,7 millones de niños son ahora desplazados internos, mientras que más de 470.000 cruzaron hacia países vecinos, reportó el informe Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria en Sudán (IPC).

«Estamos escuchando historias inimaginables de niños y familias que lo perdieron todo y tuvieron que ver a sus seres queridos morir delante de sus ojos. Lo hemos dicho antes, y lo volvemos a decir: hace falta paz para que los niños sobrevivan», reclamó la representante de Unicef en Sudán, Mandeep O’Brien.

Cada hora, los datos se elevan de media con más de 700 nuevos casos, por lo que la agencia cree que es «urgente» actuar, informó la agencia de noticias Europa Press.

More than 2 million.

That’s the number of children in Sudan who have been displaced since the conflict erupted.

UNICEF is on the ground scaling up health, nutrition, water, sanitation and hygiene services for every child.

