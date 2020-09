Más del 65% de los trabajadores de todo el mundo teme perder su fuente laboral

El 67% de los trabajadores de todo el mundo teme perder su fuente de trabajo en el marco de la crítica situación que se atraviesa a raíz de la pandemia. El dato surge de la Encuesta Mundial anual de YouGov, encomendada por la Confederación Sindical Internacional (CSI).

El relevamiento también revela que tres de cada cuatro trabajadores del mundo asegura que sus ingresos salariales se vieron estancados y se encuentran desactualizados respecto del costo de vida.

Dicho estudio se llevó a cabo en 16 países que representan al 56% de la población de todo el mundo, y entre ellos se ubica la Argentina.

Por su parte, la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, destacó que “las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19 vienen a sumarse a una crisis preexistente de bajos salarios y empleos inseguros. Una de cada dos personas no cuenta con un colchón financiero y no es capaz de ahorrar para hacer frente a futuras dificultades, dependiendo de cada paga para sobrevivir. Sin ahorros o al no disponer de una red de seguridad, millones de personas afrontaron la pandemia debiendo escoger entre seguir trabajando o morirse de hambre”.

El estudio reveló que un 69% de los trabajadores encuestados aseguran estar realmente preocupados por la situación y el mismo porcentaje se mostró alarmado por la posibilidad de perder su trabajo en el próximo tiempo.

Cabe resaltar que la encuesta fue realizada en Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Bulgaria, Japón, India, Corea del Sur, Rusia, Sudáfrica y el Reino Unido, Canadá y China.