Más denuncias contra Genta por balances fraudulentos

Acostumbrados a no tener quien se les oponga, las desprolijidades numéricas y legales en los balances del Sutecba (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires) quedaron en evidencia. Y esta mañana, a través de varias cartas documentos, se lo hicieron saber al Consejo Directivo, a la Comisión Revisora de Cuentas y a la contadora firmante Rosa Beatriz Seco.

La situación en espacio tiempo da cuenta de que la Asamblea realizada el 9 de septiembre para aprobar los balances 2019 y 2020 se levantó por la presentación de impugnaciones al balance mal confeccionado. En ese entonces, el oficialismo decidió «informar» a los afiliados que se había pasado a un «cuarto intermedio» hasta el próximo 26 de octubre cuando en verdad lo que se procedió a realizar fue el cambio de los balances.

Más allá de que en esta nota se exponen los balances y la Carta Documento enviada este martes, algunas pinceladas para ayudar al lector en la lectura de los balances.

Sutecba: Memoria y Balance – 1 Versión 2019 by Mundo Gremial on Scribd

Sutecba: MEMORIA Y BALANCE 2019 Segunda Versión by Mundo Gremial on Scribd

SUTECBA: Primera Versión 2020 Memoria y Balance by Mundo Gremial on Scribd

Segunda Versión 2020 MEMORIA Y BALANCE

El primer dato a tener en cuenta es que en las marcas en color amarillo corresponden a las primeras versiones de los balances 2019 y 2020 y que se presentaron en la Asamblea del 9 de septiembre; en tanto que las indicaciones que figuran en rosa son de las segundas versiones que se presentarán el 26 de octubre próximo.

– Dicho esto veremos que cambia notablemente entre ambas versiones ajustándose más a un informe técnico el informe de la Comisión Revisora de Cuentas ya que en la primera versión de ambos balances parece una devolución entre compañeros sin el más mínimo rigor informativo.

– Balances distintos están firmados con la misma fecha.

– El segundo punto más grave es que en los saldos finales que figuran en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 no coinciden con la columna comparativa que se utilizó en el balance al 31 de diciembre de 2020. ¿Error de Copy and Paste? ¿O algo más grave?

– La oblea que otorga el Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la misma en la primera versión del Balance al 31/12/2019 que en la segunda versión; algo ilegal: es decir usaron la misma oblea cambiando algunas hojas del balance. Nótese que en ambos la fecha de legalización es la del 19 de marzo de 2020 y el número de legalización es: 456127.

– El que suscribe esta nota es contador y no es lo mismo informar un número que otro porque todo debe ser correspondido con la consecuente documentación respaldatoria. En este caso la contadora firmante es la misma que firma el «Informe de Auditoría»; algo que no está prohibido, pero está a las claras que si este lo hubiera revisado un tercero independiente no hubiera salido aprobado por la envergadura de los errores cometidos.

¿Qué pasará ahora? El Consejo Profesional de Ciencias Económicas al que este medio consultó se abstuvo de dar una devolución ante la consulta sobre cuál es su proceder. Así las cosas y frente al hecho corrupto en sí alguien debería intervenir. ¿Acaso el Ministerio de Trabajo? Mundo Gremial también consultó a ese organismo y jamás obtuvo una respuesta.