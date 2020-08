Más países europeos desaconsejan viajar a España – Télam

Las playas catalanas, casi sin presencia de turistas europeos.

Dinamarca se sumó este jueves al grupo de países europeos que desaconsejan viajar a España por las cifras de contagios en algunas de sus comunidades autónomas, como ya habían hecho la semana pasada Alemania, Países Bajos y Bélgica, mientras Francia sumó a Aragón en la lista de destinos no recomendables.

Las autoridades danesas anunciaron hoy que a partir de ahora desaconsejan los viajes no imprescindibles a España, aunque no imponen ninguna cuarentena, informó la agencia de noticias EFE.



La medida, que entrará en vigor mañana afecta también a Andorra, y ambas se unen a Rumania, Luxemburgo y Bulgaria como los únicos países europeos a los que Dinamarca recomienda no hacer viajes turísticos por su alto nivel de contagios.



La cancillería danesa, que actualiza cada jueves sus recomendaciones de viaje, ya aconsejaba desde hacía dos semanas a quienes se desplazaran a las regiones españolas de Aragón, Cataluña y Navarra que se sometan a su regreso a un test de Covid-19.

Bélgica, en tanto, añadió a Madrid y Baleares a la lista de zona “naranja”, para las que se recomienda que los turistas que regresen hagan cuarentena. En esta lista ya estaban Girona, Tarragona, País Vasco, La Rioja, Extremadura, Soria, Guadalajara, Castellón, Valencia, Murcia y Almería.



Es el único cambio que Bélgica realizó para España, que por otra parte cuenta con algunas regiones en la lista “roja” de lugares a los que no está autorizado viajar, que incluyen a Aragón y Navarra y las provincias catalanas de Barcelona y Lleida.

Bélgica incluyó asimismo en su lista naranja distintas zonas de Francia y la provincia de Vukovar-Syrmia en Croacia.



La web de las cancillería establece una clasificación entre zonas verdes -a las que no se aplican restricciones de viaje- zonas naranjas, para las que recomienda extremar la vigilancia y hacer cuarentena o pasar un test de coronavirus, y zonas rojas a las que no está permitido desplazarse.

Francia, en tanto, desaconseja desde hoy viajar a Aragón por la situación epidémica allí, con lo que se convierte en la segunda comunidad autónoma española afectada por esa recomendación junto a Cataluña, adonde ya se pedía evitar esos desplazamientos desde el 24 de julio.



El Ministerio de Relaciones Exteriores galo, que da consejos en su página web, publicó la inconveniencia de ir a Aragón hasta que “la situación se restablezca”.

El Ministerio incita “fuertemente” a que los franceses que se encuentran actualmente en Aragón a su vuelta a Francia se hagan un test PCR, para ver si se han infectado por la Covid-19, aunque no les obliga ni les exige que hagan cuarentena.

Recuerda que en Aragón hay que llevar mascarilla “en cualquier circunstancia” y que hay siete comarcas, incluidas las ciudades de Huesca y Zaragoza, que han tomado disposiciones especiales que han supuesto dar marcha atrás en los planes de dirigirse a la “nueva normalidad” y se aplica la llamada “fase 2 flexibilizada”.



Desde que lo anunció el 24 de julio su primer ministro, Jean Castex, Francia también desaconseja viajar a Cataluña e igualmente pide a los franceses que se encuentren allí a hacerse una prueba de coronavirus a su vuelta a su país.

Desde la semana pasada Alemania recomienda no hacer viajes turísticos a Aragón, Cataluña y Navarra “por las nuevas cifras de infección” del coronavirus en esas comunidades autónomas.

También Países Bajos ajustó desde el 27 de julio las recomendaciones de viaje a la ciudad española de Barcelona y sus alrededores, zonas que pasan a estar en color naranja y pidió restringir esos viajes a los viajes estrictamente necesarios y pedir a sus ciudadanos que regresen de inmediato a Países y hacer una cuarentena a su regreso.

Desde el 26 de julio, Reino Unido y Suiza exigen cuarentenas a los viajeros procedentes de España.