más positiva que en ‘El Código da Vinci’, pero con episodios de Netflix

El corresponsal del diario ABC en el Vaticano, Juan Vicente Boo, ha descrito en un libro la vida en el entorno del papa, que afirma “es más positiva y prosaica que en El Código da Vinci, pero en la que “no faltan episodios de serie de Netflix”.

En una entrevista con Servimedia sobre su libro Descifrando el Vaticano, Boo se refirió a la visión general que se tiene sobre la sede central de la cristiandad y a la idea que de la misma se da en obras como la de Dan Brown y en los medios de comunicación.

El Código Da Vinci combinaba una distorsión muy habilidosa de la figura histórica de Jesús con una caricaturización burda del Vaticano. La segunda era tan ridícula que no causaba daño. En los aeropuertos hay siempre novelas de intrigas y asesinatos en el Vaticano, pero creo que los viajeros las leen como pasatiempo. Es un lugar icónico, como la Casa Blanca, por ejemplo”, comparó.

Pero, a la luz de sus más de dos décadas de experiencia como corresponsal en ese destino, reconoció que “la realidad del trabajo en el Vaticano es mucho más positiva y prosaica, aunque a veces no faltan episodios de serie de Netflix, como la fuga de cientos de documentos confidenciales de Benedicto XVI organizada por su mayordomo. O, ahora, la malversación de fondos reservados de la Secretaría de Estado. ¡El Tribunal del Vaticano está teniendo mucho trabajo!”.

Guía para “personas desconcertadas”

En este contexto, este “pescador de la Ría de Arosa” (Boo es de A Pobra do Caramiñal, La Coruña) plantea su obra como “una guía” para “personas desconcertadas” ante las noticias del Vaticano (“verdaderas o falsas” y un “máster ligero” para vaticanistas jóvenes, porque “hay muchas guías artísticas del Vaticano pero ninguna de su funcionamiento real”.

Portada de ‘Descifrando el Vaticano’. ESPASA

Reconoce, no obstante, que la imagen del papa Francisco “suele ser bastante correcta”. “La del Vaticano, en cambio, no. Incluso las personas que lo ven con simpatía desconocen su modo de trabajar y la importancia real de cada una de las ‘columnas’ en que se apoya el Papa. La mayoría de los errores de nuestros colegas provienen de que no son periodistas especializados, pero eso es culpa de sus jefes. Para mí, el peor error de los periodistas es dejarse guiar por algunos medios italianos que convierten todo en un show“, lamentó.

Así, a lo largo de sus más de 250 páginas, el autor plantea una estructura de columnas y arcos sobre los que se asienta el Vaticano, sin evitar tormentas a las que se enfrenta a diario quien dirige ‘la Barca de San Pedro’.

Sin un día tranquilo

“El líder espiritual de mil trescientos millones de católicos repartidos por todo el mundo nunca tiene ‘un día sano’, pues en cada jornada llegan muchas noticias malas y otras muchas buenas”, escribe Boo.

“A comienzos de la tercera década del siglo XXI, el Papa tenía que lidiar con dos grandes problemas internos —los abusos de menores y la corrupción económica— y cuatro embates de base tecnológica: los efectos negativos de la globalización, las redes sociales, la robotización y el transhumanismo”, puede leerse en las páginas finales de Descifrando el Vaticano, que arranca con el primer paso de diferenciar Santa Sede y Estado Vaticano.