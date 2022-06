Más protestas contra la decisión de la Corte Suprema de anular el aborto

Las protestas en Estados Unidos tras la sentencia de la Corte Suprema que el viernes último anuló el derecho federal a la interrupción legal del embazado y que perfila una fuerte presión sobre la «pastilla del día después», se multiplicaban y atravesaban este domingo todo el país, informó la prensa local.

Miles de personas, en su enorme mayoría mujeres, protestaron un día más en calles de las principales ciudades de Estados Unidos contra la decisión de anular el derecho federal al aborto y dejarlo, en cambio, en manos de los estados, en manifestaciones que amagan con prolongarse en el tiempo.

Las ciudades de Eugene y Portland, en el estado de Oregón, fueron algunos de los escenarios de protestas a favor del aborto. Entre los carteles que sostenía el centenar de manifestantes de Portland, por ejemplo, se podían leer leyendas como «Muerte en la Corte Suprema».

También se registraron nuevas manifestaciones en Nueva York y en Washington, justamente frente a la sede de la Corte, donde dos personas fueron detenidas, informó la agencia de noticias ANSA.

El viernes pasado, la mayoría conservadora de la Corte Suprema enterró el derecho al aborto, que era legal en el país desde 1973, lo que fue considerado «un error trágico» por el presidente Joe Biden, aprovechado por varios estados para avanzar en medidas contrarias a las interrupciones del embarazo y celebrado y cuestionado por organizaciones de derecha y progresistas, respectivamente, aún desde afuera del país.

En este contexto, de acuerdo con un sondeo de la consultora Gallup, publicado por ANSA este domingo, la confianza de los ciudadanos estadounidenses en el tribunal supremo disminuyó: solo 25% de los encuestados confía en él, frente a 36% de hace un año.

El mínimo histórico anterior fue de 30% en 2014, un año en el que la confianza en las principales instituciones estadounidenses tocó fondo en general, con un promedio de 31%.

We have been sounding the alarm about this for a long time.

Some may want to go after the messenger, but we simply cannot make promises, hector people to vote, and then refuse to use our full power when they do.

We still have time to fix this and act. But we need to be brave. https://t.co/dOWzxBWFOy

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 26, 2022