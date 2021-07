Más revelaciones sobre la colaboración del gobierno de Macri en el golpe a Evo Morales – Télam

Los elementos hallados podran formar parte del envo irregular de material represivo de la gestin de Cambiemos.

El escndalo internacional que envuelve al expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios de su Gobierno por la sospecha de colaboracin con el golpe de Estado que derroc a Evo Morales tuvo una nueva escalada, al revelar autoridades de la polica boliviana el hallazgo de ms de 29 mil elementos que podran formar parte del envo irregular de material represivo de la gestin de Cambiemos durante noviembre de 2019.

La denuncia del Gobierno de Bolivia y las autoridades argentinas sobre el envo irregular de pertrechos represivos cobr mayor volumen el mircoles con la confirmacin oficial de que parte del material entregado por la administracin de Macri “contina en los depsitos” de la polica del pas vecino, sin la documentacin que los “respalde”.

Al respecto, el comandante general de la polica boliviana, Johnny Aguilera, confirm este jueves que el material represivo encontrado en depsitos de la institucin no cumpla con “ninguna formalidad” y detall que se trata de ms de 29 mil elementos que podran formar parte del material represivo provisto por el gobierno de Mauricio Macri a Bolivia.

“Tenemos la certeza de que no se cumpli ninguna formalidad para que estos elementos se encuentren en nuestros depsitos; pronto la polica boliviana brindar los detalles”, sostuvo en dilogo con Radio 10.

El comandante confirm que entre los elementos hallados haba una cantidad superior a los 29 mil cartuchos, proyectiles calibre 12/70 y granadas de gas que podran ser parte de los elementos enviados desde la Argentina, como apoyo al golpe de Estado que derroc a Morales y puso ilegalmente en el poder a Jeanine ez, actualmente presa.

“Nosotros hacemos una revisin en los depsitos y, cuando hicimos un conteo, nos percatamos de que era un material que no formaba parte de los inventarios oficiales”, puntualiz Aguilera.

En tanto, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, dijo que en las prximas horas concurrir al galpn donde se encuentra el material represivo descubierto el pasado mircoles por Aguilera para “hacer una inspeccin visual”.

El embajador seal en declaraciones a Radio Nacional que la visita a esa dependencia se iba a realizar la maana del jueves, pero fue postergada, y adelant que segn autoridades bolivianas “el material (hallado) tiene la faja de Fabricaciones Militares Argentinas” por lo que “no hay mucha duda de donde viene eso”.

Para Basteiro, el descubrimiento por parte de la Polica boliviana “es encontrar la prueba del delito, un hecho no menor”, y manifest que “con esto no hay como poder justificar que no se hizo contrabando, que sali de Argentina, que se hizo de manera irregular”.

El procedimiento en Bolivia

Bolivia profundiz su investigacin interna y asegur que se est a punto de identificar “qu funcionarios acudieron al aeropuerto” a recibir el cargamento transportado en un avin Hrcules C-130 de la Fuerza Area Argentina, enviado en el 2019.

El caso se conoci das atrs cuando el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, denunci que el Gobierno de Macri envi material antitumulto a ese pas, que fue utilizado para reprimir las protestas sociales ocurridas durante el atropello institucional cometido contra Morales.

Tras la revelacin del Gobierno boliviano, el presidente Alberto Fernndez y varios de sus ministros denunciaron ante la Justicia a las autoridades del Gobierno de Macri por el envo de material represivo.

Adems, en nombre del pueblo argentino, el Presidente pidi disculpas a los ciudadanos bolivianos en una carta enviado a su par boliviano, Luis Arce.

Ante este escenario, funcionarios del Gobierno nacional rechazaron la participacin del expresidente Macri y altos funcionarios de su administracin en la maniobra.

El ministro de Defensa, Agustn Rossi, dijo tener “pleno convencimiento” de que el expresidente “estaba al tanto” del envo de material represivo a Bolivia.

En declaraciones a Tlam Radio, Rossi aadi que los hallazgos de los ltimos das van “conformando un hecho” que “van a comprobar la responsabilidad de los entonces funcionarios” en esa maniobra.

Rossi juzg adems que “claramente ha habido contrabando agravado de armas, de pertrechos, de municiones y de elementos antitumulto destinados a la dictadura boliviana y que fueron utilizados para reprimir al pueblo” de ese pas y confi en que las acciones llevadas adelante por la justicia boliviana y la argentina “van a terminar de comprobar todo lo que estamos diciendo”.

A pesar de las evidencias que van surgiendo, desde Europa, el expresidente Macri volvi a despegarse de la cuestin y lo adjudic a una “operacin poltica”.

La defensa de Macri

En declaraciones a radio Mitre, desde Zurich, donde se encuentra realizando actividades en su carcter de titular de la fundacin FIFA, seal que en 2019 “hubo un estallido social en Bolivia despus de elecciones en donde haba fuertes cuestionamientos a Evo Morales por presunto fraude”, nunca demostrado.

Y justific que en ese contexto “un grupo de la Gendarmera fue a proteger a la embajada, a los argentinos que estaban ah, periodistas, funcionarios de Evo que haban pedido asilo”.

Asimismo, cuestion la decisin de separar de su cargo a gendarmes en el marco de la investigacin de lo ocurrido y pregunt: “Qu culpa tienen los gendarmes? Otra vez le arruinan la vida a tres familias”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martn Soria, sum su voz y dijo que “a esta altura no quedan dudas” de que hubo un envo irregular de material represivo a Bolivia por parte del gobierno de Macri y juzg que la maniobra constituye “un hecho de una gravedad nunca antes vista”.

En dilogo con la radio AM 750, Soria indic que Macri podra ser requerido para declarar en Bolivia, donde hay “una investigacin mucho ms avanzada” y varias personas estn detenidas por su implicacin con el golpe, como la expresidenta de facto Jeanine ez y el excomandante de la Fuerza Area Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara.

“Es la primera vez que un presidente argentino enva armas y municiones para sostener un golpe de Estado en un pas hermano. Es una gravedad nunca antes vista. Por algo el Presidente Alberto Fernndez pidi disculpas directamente al pueblo de Bolivia”, remarc.

El escndalo por la posible colaboracin del Gobierno de Cambiemos en el derrocamiento del lder del MAS, tambin alcanz al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

La Organizacin Barrial Tpac Amaru, fundada por Milagro Sala, anunci que denunciar penalmente a Morales, en los Tribunales Federales de Comodoro Py por “haber brindado apoyo logstico a las fuerzas polticas que participaron activamente del golpe de Estado contra Evo Morales en el Estado Plurinacional de Bolivia el 10 de noviembre de 2019”.

A travs de un comunicado, la organizacin adelant que solicitar a la Justicia que “investigue lo que sucedi la noche del 4 de septiembre de 2019 y la madrugada del 5 de septiembre del mismo ao, con motivos de la visita de Ivanka Trump a la provincia de Jujuy y el arribo de un avin militar de la Fuerza Area de EEUU e importantes funcionarios” de ese pas.