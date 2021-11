más tomas mapuches en la Patagonia; ahora, en Esquel

Con sus palabras, Carreras dejó entrever lo evidente: la necesidad de resolver una situación que complica a la comunidad local en el marco de tamaña inversión. “Nuestra misión es acompañar en lo que tenemos que acompañar y apoyar este proyecto del hidrógeno verde, pero también marcar las diferencias cuando los intereses de nuestras provincia se ven afectados”, expresó recordando las diferencias expuestas con el mandatario nacional después de la carta en la que Fernández advirtió que no era su responsabilidad enviar gendarmes a la Provincia.

La visión de Carreras es similar a la del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, quien en las últimas horas dijo coincidir en calificar a la RAM de terrorismo “porque no se respetan las instituciones ni los símbolos patrios. Si esto no es terrorismo, ¿qué es? Las fuerzas provinciales no tenemos los recursos suficientes para combatir solas este tipo de delito. Si pedimos ayuda es porque solos no podemos”. Y aseguró que “cuando Jones Huala estuvo detenido en Esquel dijo que no se consideraba argentino y que nadie lo iba a obligar a serlo. Huala no se considera argentino, es un delincuente y debe cumplir su condena.”.

Justamente en las últimas horas presuntos integrantes de comunidades mapuches ocuparon las oficinas del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) que se encuentra en el mismo edificio que la Secretaría de Bosques. Los ocupas exigieron la presencia en Esquel de Máximo Pérez Catán, presidente del IAC.

Subrayaron que están en solidaridad con los integrantes de la Lof Colihueque-Catriman, que se encuentran en juicio por los hechos ocurridos en Laguna El Martillo en abril de 2020. “Denunciamos la complicidad del IAC para configurar un escenario represivo y de judicialización”, afirmaron.

En este marco, afirmaron que el IAC “ha sido la herramienta fundamental que han tenido para despojarnos”. Y piden que se haga presente Pérez Catán para hablar en persona sobre las maniobras que denuncian del organismo: “El IAC encarna el símbolo de la colonización y el despojo”.

En diálogo con Ámbito, el intendente de Esquel aseguró que hasta ayer a la noche la toma seguía vigente. “Es un tema muy complejo y está claramente organizado. Están directamente relacionados con un sector del gobierno nacional”, sostuvo el jefe comunal. Y agregó: “Son los mismos que participaron de la toma de la municipalidad junto a los antimineros. Están relacionados”.

Al tratarse de un edificio provincial, desde la intendencia están esperando la resolución judicial para que el departamento jurisdiccional correspondiente pueda actuar y liberar el inmueble para que pueda seguir operando con normalidad.