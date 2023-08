Massa aseguró que su responsabilidad es ‘darle previsibilidad’ a los argentinos

Foto: Camila Godoy.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, indicó este jueves que su responsabilidad es «darle previsibilidad» al país para los próximos meses porque no va a «soltar el timón en medio de la tormenta» y aseguró que va a estar del lado de los trabajadores «en la puja distributiva».

«A mí me quedan 10 días claves donde no puedo distraerme en la campaña, no puedo pedirle a alguien que me vote para los próximos 4 años si no puedo darle un mínimo marco de orden y de previsibilidad para los próximos 4 meses. Mi responsabilidad es esa«, señaló Massa en una entrevista para el canal Crónica TV.

En esa línea, el ministro indicó que su objetivo en los próximos días es «estabilizar variables, congelar precios» y consideró que «si la gente ve que cuando las papas queman me pongo al frente, también lo van a valorar a la hora de elegir presidente».

«Nunca suelto el timón en medio de la tormenta. Para los que nos criamos en el Delta, en el momento en el que se mueve el timón es el momento en el que más fuerte hay que sostenerlo. Arriba del barco vienen los 40 millones de los argentinos. No se echa querosén en el medio del incendio», aseveró el exintendente de Tigre.

En esa línea, Massa se dirigió a los televidentes y expresó: «Vas a recuperar en la puja distributiva porque voy a estar de tu lado en la puja por el salario, en la recuperación de tu crédito, voy a estar de tu lado».

Además, adelantó que en las próximas semanas habrá anuncios para continuar con la estabilización de las variables macro y microeconómicas, como una suma fija para trabajadores, mejoras en el sistema de asignaciones, sistema de crédito, y también anticipó una propuesta para mejorar la situación de los trabajadores informales.

«No vengan con el verso del ‘plan platita’, lo que vamos a hacer es compensar el daño que nos impuso el Fondo», indicó en referencia a la deuda contraída con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri.

Y añadió: «Yo no traje al Fondo, si soy presidente voy a juntar los dólares para sacarlo, obviamente renegociando el pago. Es un problema para el desarrollo del país».

Asimismo, señaló que desde el FMI «habían pedido una devaluación del 100%, después del 60% finalmente terminamos accediendo al 20%».

Respecto a la situación de las universidades públicas en Argentina, Massa señaló que hay proyectos de ley «parados» en el Congreso que no permiten avanzar con el desarrollo de casas de altos estudios en lugares como Pilar y Tigre porque desde la oposición tienen un «prejuicio ideológico» y las consideran un «gasto».

En ese sentido, se refirió a la propuesta de Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, de establecer un sistema de vouchers en la educación: «Lo que tienen que saber es que le va a costar 3 millones de pesos por año a cada alumno. Ese es el modelo. El voucher es un ticket canasta. Yo creo en la universidad pública«, se diferenció el ministro.

Respecto a la idea de dolarizar del líder libertario, señaló que «Milei viene con lindos términos técnicos a esconder una cosa que en Argentina funcionó con (el exministro de Finanzas de la última dictadura, José) Martinez de Hoz, con (el exministro de Economía, Domingo) Cavallo de (el gobierno Fernando) De La Rúa, y Patricia Bullrich más o menos plantea lo mismo».

«El laburante tiene que saber que Patricia y Javier Milei han planteado un esquema en el cual no tienen más vacaciones pagas, el aguinaldo no existe más, además la indemnización se acabó. Son las tres cosas que plantearon de manera uniforme», subrayó.

Por su parte, expresó: «Yo quiero que el laburo de los pibes argentinos, que el laburo de las pymes argentinas se exporte, valga dólares y peleo por la apertura de Argentina en el mundo».

«Ese es el país en el que yo creo, no importado, yo defiendo la industria nacional y la quiero al menos regionalizar», añadió.

Massa se comprometió a «defender la universidad pública, el sistema de jubilaciones, el sistema de medicamentos gratuitos para jubilados, defender laburantes con indemnización y con derecho de las vacaciones pagas, y defender a la pyme argentina que genera el 70% de empleo».

«Porque yo creo en mi país. Ellos se la pasaron diciendo que era un país fracasado, un país de mierda, yo creo que este es un país maravilloso que necesita elegir un proyecto por 10 años. El mundo mira nuestros minerales, yo le quiero vender baterías, no litio», marcó Massa.

El candidato de UxP comparó: «Nosotros defendemos derechos que hoy tienen y ellos plantean que se los quieren sacar. Y respecto de los que no tienen derechos, el Estado tiene que promover una acción en los próximos días: el monotributo productivo, que va a jugar un papel de formalización importante».

Sobre las elecciones generales de octubre, consideró que «el peronismo tiene mucha chance de estar en segunda vuelta, si va todo junto y unido».

«Una cosa es tener 130 boletas en el cuarto oscuro y otra cosa 5. Tenés que elegir y ya no es darle un mensaje al Gobierno y decirle ‘mirá que en todo esto te estás equivocando’, sino darle la llave para que los próximos cuatro años te dediques a resolverlo’», señaló.

Además, agregó: «Una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Yo me caractericé por hacer, muchos me critican que comunico poco. A mí me gusta laburar, lo que hago no hago para contarlo».

También expresó que Juntos por el Cambio, en términos de resultados electorales, fue «el mayor perdedor» el domingo.

«Cuando una fuerza política está en el Gobierno y otra está en la oposición, se supone que ésta es la alternativa al Gobierno. En realidad, la sociedad les dijo ‘la alternativa no son ustedes'», analizó.

Desde la fuerza opositora «nunca explicaron el fracaso del gobierno de (Mauricio) Macri», añadió.