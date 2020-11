Massa se reunió con ministros en el congreso y retomó la conducción de la sesión

Sergio Massa y Álvaro González, durante la sesión especial, NA.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió esta noche con los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social) y luego retomó la conducción de la sesión especial en la que se trata el aporte a las grandes fortunas tras el levantamiento de aislamiento preventivo.

También recibió al titular de Aysa, Malena Galmarini, del PAMI, Luana Volnovich y de ANSES, Fernanda Raverta, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y de San Vicente, Nicolas Mantegaza, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermin.

Massa volvió por la tarde al Congreso tras darle negativo un segundo hisopado que permitió que las autoridades sanitarias le levantaran el aislamiento preventivo al que se sometió tras el hisopado positivo de un representante del FMI con el que mantuvo días atrás una reunión.

Al tomar asiento en el hemiciclo, Massa agradeció al vicepresidente de la Cámara baja, Álvaro González (PRO) por haberlo reemplazado durante las primeras horas de la maratónica sesión.

El primer hisopado que le practicaron al ex intendente de Tigre ya había dado negativo, pero igualmente Massa no recibió la autorización para retomar funciones presenciales hasta tanto no estuviera el resultado del segundo test.

Durante algunos pasajes de la sesión González fue transitoriamente reemplazado por la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau.

Hasta que pudo retornar al Congreso, Massa siguió el desarrollo de la sesión como un diputado nacional más de manera remota.