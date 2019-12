Massa sobre Emergencia Económica: “El desafío es poner en marcha la economía y el país”

El Frente de Todos logróla firma del dictamen de mayoría favorable al proyecto de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva” que impulsa el Gobierno de Alberto Fernández y mañana concentrará los esfuerzos en reunir quórum para iniciar la sesión especial en el recinto, donde buscará encaminar la media sanción. Previo al comienzo de la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, habló con los medios.



Tras un debate que se desarrolló desde la mañana en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General, el oficialismo logró juntar 44 firmas, mientras que Juntos por el Cambio cosechó 35 rechazos.

“Estamos abiertos a los aportes que sirvan para sumar manteniendo la piedra angular de este programa. Esta ley representa un cambio en el paradigma de distribución del ingreso“, manifestó.

“Esperamos sesionar para darle a la Argentina una ley que resuelva el problema de las jubilaciones mínimas y de deuda que tenemos, y que genere un sistema impositivo un poco más justo. El desafío es poner en marcha la economía, para poner en marcha el país. El desafío es encontrar un sistema impositivo más justo. Jubilados deben recuperar el poder de compra“, agregó.

“Debemos darle al país una ley que resuelva el problema de las jubilaciones mínimas. Se pone en marcha el plan de medicamentos en enero“, agregó.

“Tenemos que recuperar el poder de compra de los que más perdieron. Aspiro a que el debate sea sano, positivo. Espero que no sea un discusión descalificante”, expresó.

La sesión está prevista para las 15:00, pero una hora antes se desarrollará una sesión especial separada para la jura de cerca de una veintena de diputados que reemplazarán a legisladores que asumirán cargos en otras áreas del Estado.